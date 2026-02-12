Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после 33-го заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

Борис Писториус отметил, что Германия предоставит Украине 5 перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры пожертвуют всего 30 единиц этих ракет.

Что касается противовоздушной обороны, то в конце нашей сессии я решил спонтанно предложить, чтобы Германия поставила Украине еще 5 ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры – страны, оказывающие поддержку, – пожертвуют всего 30 ракет PAC-3,

– сказал министр обороны Германии.

О сроках поставки соответствующего вооружения в Украину Писториус ничего не говорил.

