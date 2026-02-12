Соответствующее заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после 33-го заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".
Что сказал Писториус по поводу дополнительных перехватчиков для Украины?
Борис Писториус отметил, что Германия предоставит Украине 5 перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры пожертвуют всего 30 единиц этих ракет.
Что касается противовоздушной обороны, то в конце нашей сессии я решил спонтанно предложить, чтобы Германия поставила Украине еще 5 ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры – страны, оказывающие поддержку, – пожертвуют всего 30 ракет PAC-3,
– сказал министр обороны Германии.
О сроках поставки соответствующего вооружения в Украину Писториус ничего не говорил.
О чем договорились партнеры на новом "Рамштайн"?
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что партнеры Контактной группы по вопросам обороны Украины на встрече в Брюсселе 12 февраля обязались предоставить 35 миллиардов долларов новой военной помощи Украине. Глава британского Минобороны заверил, что союзники усилят военную поддержку Украины и давление на Россию.
Украинский министр обороны Михаил Федоров уточнил, что часть средств планируют направить на укрепление систем ПВО. Кроме того, соответствующая помощь пойдет на дроны, развитие дроно-штурмовых подразделений, deep strike и дроны-перехватчики.
Кроме того, Великобритания выделила более 500 миллионов фунтов стерлингов на усиление защиты Украины, в частности поставки дополнительных ракет и систем ПВО. Всего Украина получит от Лондона 1 000 легких многоцелевых ракет, 1 200 ракет для систем ПВО и 200 тысяч артиллерийских боеприпасов.