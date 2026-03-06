Коли в Дії з’явиться бронювання для чоловіків у розшуку?

В Україні планують спростити процедуру бронювання працівників для підприємств оборонно-промислового комплексу, пише "РБК-Україна".

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль каже, що компанії, які працюють на потреби армії або мають статус критично важливих, зможуть тимчасово бронювати працівників навіть у разі проблем із військовим обліком:

Йдеться про співробітників, у яких відсутні або некоректні дані у військових реєстрах;

Також мова про тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Такі працівники отримуватимуть бронювання одразу з першого дня працевлаштування. Водночас термін бронювання обмежений до 45 днів. Очікується, що новий функціонал запрацює у застосунку Дія до кінця березня 2026 року.

Що ще зміниться у процедурі бронювання в Дії?

Найближчим часом у Дії також оновлять механізм продовження бронювання працівників:

Якщо підприємство має офіційно підтверджений статус критично важливого, нова система дозволить уникнути анулювання бронювання. Керівники компаній або уповноважені працівники зможуть подати заявку на продовження відстрочки одразу для групи співробітників.

Що відомо про бронювання та мобілізацію в Україні?