Про це заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

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До чого призведе масова мобілізація поліції?

Андрій Нєбитов розповів, що майже 9 тисяч поліцейських виконують бойові завдання на фронті. Ще приблизно 34 тисячі служать у прифронтових регіонах.

Правоохоронців залучають до штурмового підрозділу "Лють", який створений для боїв на найважчих ділянках фронту. Також вони служать у бригаді "Хижак" та стрілецьких батальйонах. Поліція разом із ЗСУ брали участь у боях за Бахмут, Авдіївку, Кліщіївку, а також Малу Токмачку, Гуляйполе та інші населені пункти.

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Заступник голови НПУ пояснив, що бойові підрозділи формують, поповнюють та проводять ротацію виключно з особового складу Нацполіції. За словами Нєбитова, це значно впливає на кадровий дефіцит.

Водночас, зауважив він, до поліцейських бойових підрозділів не потрапляють мобілізовані цивільні. Адже, щоб навчити оперативника кримінальної поліції чи слідчого потрібні місяці або роки.

На мою думку, масова мобілізація правоохоронців призведе до сплеску злочинності. Коли патрулі рідшають, а відповідь на виклики затягується – кримінал відчуває слабину. Без поліцейських будь-яка країна у світі захитається, і це не наше припущення, а міжнародний досвід і чіткий розрахунок,

– пояснив Андрій Нєбитов.

За його даними, з початку 2026 року на лінію "102" вже надійшло 3,3 мільйони повідомлень. Вони стосувались, зокрема, домашнього насильства, пограбування, зґвалтування та вбивств, "на які треба реагувати миттєво".

Раніше повідомлялось, що в Україні розглядали ймовірні зміни у системі мобілізації. Йшлось саме про розширення повноважень Нацполіції щодо осіб у розшуку в реєстрі "Оберіг". Обговорювалась можливість поліції відкривати провадження та доставляти порушників до ТЦК у разі ухвалення рішення.