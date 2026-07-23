Чи будуть зупиняти бронювання у Дії: які зміни чекають у серпні

Інформація про можливе призупинення бронювання працівників через портал "Дія" викликала широкий резонанс. Водночас останні дані свідчать, що уряд поки не планує зупиняти роботу сервісу, хоча зміни до процедури бронювання все ще можуть бути.

Чому заговорили про зупинку бронювання через "Дію"

Днями у ЗМІ з'явилася інформація про те, що вже на початку серпня бронювання військовозобов'язаних працівників через портал "Дія" можуть тимчасово призупинити. За даними джерел "Телеграфу" в парламентському комітеті з питань економічного розвитку, це пов'язували з планами уряду створити Координаційний центр з організації бронювання, який мав би перевіряти рішення щодо надання підприємствам статусу критично важливих.

За інформацією видання, спочатку розглядалася можливість відключення функції бронювання через "Дію" орієнтовно з 8 серпня. У цей період новостворений координаційний центр міг би в ручному режимі перевіряти критичність підприємств та надавати рекомендації органам влади.

При цьому йшлося не про скасування самого бронювання, а про можливу зміну процедури. Підприємства, як і раніше, подавали б документи до профільних міністерств або обласних військових адміністрацій, однак перед ухваленням рішення матеріали додатково розглядав би координаційний центр.

Саме ця перспектива викликала занепокоєння бізнесу, адже тимчасове виключення "Дії" із процесу могло призвести до затримок із перебронюванням працівників та створити додаткове адміністративне навантаження.

Що відомо зараз про позицію нового уряду

Втім, "РБК-Україна" з посиланням на поінформоване джерело повідомляє, що наразі уряд не планує зупиняти бронювання через "Дію".

Співрозмовник видання зазначив, що рішення про можливі зміни ухвалював ще попередній склад Кабінету Міністрів, тоді як новий уряд вирішив відкласти це питання для додаткового опрацювання.

За словами джерела, під час підготовки попередніх рішень були враховані не всі ризики, тому Міністерству економіки потрібен додатковий час для аналізу можливих наслідків. Крім того, у відомстві не зацікавлені розпочинати роботу зі змін, які можуть викликати негативну реакцію бізнесу та суспільства.

Таким чином, інформація про автоматичне припинення бронювання через "Дію" вже не відповідає актуальній ситуації. Принаймні наразі рішення про відключення сервісу відтерміновано.

Навіщо можуть змінити систему бронювання

Попри те що призупинення роботи "Дії" поки не планується, сама ідея реформування процедури бронювання залишається актуальною.

За інформацією "Телеграфу", причиною перегляду системи стали численні питання до механізму надання статусу критично важливих підприємств. Зокрема, в уряді раніше звертали увагу на неоднорідні критерії, які застосовували окремі обласні військові адміністрації, що могло створювати ризики зловживань.

Водночас серед народних депутатів немає єдиної позиції щодо створення Координаційного центру. Одні вважають, що додатковий контроль дозволить зробити процедуру більш прозорою та уніфікованою, інші побоюються, що це лише ускладнить бронювання та збільшить бюрократичне навантаження.

Наразі жодних офіційно затверджених змін до порядку бронювання уряд не оприлюднив. Тому підприємства продовжують користуватися чинною процедурою через портал "Дія", а остаточні рішення щодо можливого реформування системи ще перебувають на етапі обговорення.