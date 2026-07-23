Почему заговорили о приостановке бронирования через "Дию"

На днях в СМИ появилась информация о том, что уже в начале августа бронирование военнообязанных работников через портал "Дия" может быть временно приостановлено. По данным источников "Телеграфа" в парламентском комитете по вопросам экономического развития, это связывали с планами правительства создать Координационный центр по организации бронирования, который должен был бы проверять решения о присвоении предприятиям статуса критически важных.

По информации издания, изначально рассматривалась возможность отключения функции бронирования через "Дию" ориентировочно с 8 августа. В этот период вновь созданный координационный центр мог бы в ручном режиме проверять критичность предприятий и давать рекомендации органам власти.

При этом речь шла не об отмене самого бронирования, а о возможном изменении процедуры. Предприятия, как и раньше, подавали бы документы в профильные министерства или областные военные администрации, однако перед принятием решения материалы дополнительно рассматривал бы координационный центр.

Именно эта перспектива вызвала беспокойство у бизнеса, ведь временное исключение "Дии" из процесса могло привести к задержкам с перебронированием работников и создать дополнительную административную нагрузку.

Что известно сейчас о позиции нового правительства

Впрочем, "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщает, что на данный момент правительство не планирует приостанавливать бронирование через "Дию".

Собеседник издания отметил, что решение о возможных изменениях принимал еще предыдущий состав Кабинета министров, тогда как новое правительство решило отложить этот вопрос для дополнительного изучения.

По словам источника, при подготовке предыдущих решений были учтены не все риски, поэтому Министерству экономики требуется дополнительное время для анализа возможных последствий. Кроме того, в ведомстве не заинтересованы в том, чтобы приступать к внедрению изменений, которые могут вызвать негативную реакцию со стороны бизнеса и общества.

Таким образом, информация об автоматическом прекращении бронирования через "Дию" уже не соответствует текущей ситуации. По крайней мере, на данный момент решение об отключении сервиса отложено.

Почему могут изменить систему бронирования

Несмотря на то что приостановка работы "Дии" пока не планируется, сама идея реформирования процедуры бронирования остается актуальной.

По информации "Телеграфа", причиной пересмотра системы стали многочисленные вопросы к механизму присвоения статуса критически важных предприятий. В частности, в правительстве ранее обращали внимание на неоднородные критерии, которые применяли отдельные областные военные администрации, что могло создавать риски злоупотреблений.

В то же время среди народных депутатов нет единой позиции относительно создания Координационного центра. Одни считают, что дополнительный контроль позволит сделать процедуру более прозрачной и унифицированной, другие опасаются, что это лишь усложнит бронирование и увеличит бюрократическую нагрузку.

На данный момент правительство не обнародовало никаких официально утвержденных изменений в порядке бронирования. Поэтому предприятия продолжают пользоваться действующей процедурой через портал "Дія", а окончательные решения относительно возможного реформирования системы еще находятся на этапе обсуждения.