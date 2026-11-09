Міноборони оновило правила обліку військових: що змінилося в листопаді

Міністерство оборони України запровадило нові правила обліку особового складу, які напряму впливають на оформлення пенсій і соціальних виплат родинам загиблих захисників. Документ також спрощує бюрократичні процедури для призначення на посади бійців, які добровільно повертаються на службу після СЗЧ.

Дата запису про загибель військового критично важлива

Наказ Міністерства оборони №357 уже набув чинності та вніс суттєві корективи до Інструкції з організації обліку особового складу. Як повідомили у відомстві, від 30 жовтня 2026 року є нововведення щодо виключення зі списків особового складу захисників, які загинули через війну.

Такі зміни стосуються бійців, які раніше вважалися зниклими безвісти за особливих обставин або перебували у полоні, якщо згодом з'явилося офіційне свідоцтво про їхню загибель.

Раніше військовослужбовців виключали зі списків наступного дня після дати, зазначеної у медичному свідоцтві. Однак офіційне підтвердження і реєстрація смерті могли відбуватись задовго після фактичної загибелі. Через це в документах виникала плутанина, від якої дати рахувати пільговий період, зокрема під час оформлення пенсій для родини,

– сказала заступниця Міністра оборони України Любов Галан.

Зміни прибрали розбіжності, тому виключення зі списків датуватимуть виключно днем складання актового запису про смерть.

Важливо! Через чинні тепер правила не відбуватиметься перегляду раніше ухвалених рішень. Якщо військового виключили зі списків до 30 жовтня 2026 року, а рідні не згодні з визначеним періодом для нарахування пільг, оскаржувати наказ доведеться через суд.

Спрощення процедур для повернення після СЗЧ

Також Міноборони скоротило бюрократичні перешкоди, які не дозволяли одразу призначити на посаду військового після добровільного повернення із СЗЧ. Тепер помітно скоротився обсяг бюрократичної інформації, яку штаби вносять до наказу.

Кадровикам більше не потрібно розписувати детальну підпорядкованість старої посади, освіту військового та підстави призначення. У наказі фіксують лише умовне найменування частини, рік народження бійця та його податковий номер (РНОКПП), що дає змогу суттєво пришвидшити оформлення переведення до нового підрозділу.

Відповідальність під час переведення між частинами

Також документ розставив крапки над "і" у питанні переміщення мобілізованих військовослужбовців у складі команд поповнення. Відтепер бійця зараховують до списків нового підрозділу одразу в момент, коли старший команди підписує акт приймання поповнення.

До прибуття на місце військовий вважатиметься тимчасово відсутнім, проте саме нова частина відтепер несе за нього повну відповідальність.

Ця зміна впорядковує облік і чітко визначає, яка військова частина відповідає за оформлення документів щодо військовослужбовця під час його переміщення до нового місця служби,

– повідомляють у відомстві.

Окремо врегулювали й облік військовозобов'язаних, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, а також іноземців-контрактників. Дані про них вноситимуть до електронного журналу, а взяття на продовольче забезпечення оформлюватимуть наказом по стройовій частині в день прибуття.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що військовослужбовців, які добровільно повертаються після самовільного залишення частини, за законом дозволено залучати до бойових розпоряджень лише після офіційного зарахування до списків особового складу та постановки на всі види грошового й речового забезпечення.

До слова, військовий шляхом повернення на службу може уникнути кримінальної відповідальності. Якщо СЗЧ вчинено вперше, службовець добровільно повертається на службу, але має бути подано відповідне клопотання та отримана згода командира.