Уряд затвердив єдині правила ідентифікації тіл загиблих військових і цивільних

Про ухвалене рішення 6 листопада повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, відтепер діятимуть стандартизовані правила оглядів, судово-медичних досліджень, відбору біологічних зразків та документування.

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Нові правила ідентифікації та фінансування експертиз

Також глава уряду проінформував, що запроваджено єдину систему кодування, яка має гарантувати точний облік і запобігати втраті даних під час встановлення осіб.

Розробку регламенту вели фахівці Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Міноборони за підтримки Офісу Президента.

Так ми прибираємо зайві затримки, робимо дослідження якіснішими, а взаємодію команд злагодженішою на кожному етапі– пояснив Корецький.

Паралельно уряд посилює судово-медичну експертизу. Як повідомив прем'єр, у проєкті державного бюджету на 2027 рік на цей напрям передбачено понад 600 мільйонів гривень. Гроші спрямують, зокрема, на обладнання для регіональних бюро.

"Важливо, щоб родини швидше отримували достовірну інформацію про долю близьких і могли гідно з ними попрощатися", - додав Корецький.

Нагадаємо, раніше для пришвидшення цього процесу при РНБО планували створити спеціальний робочий орган. Він координуватиме діяльність залучених державних відомств, що встановлюють особи полеглих військовослужбовців.