Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Що зміниться для родин загиблих?

При РНБО створять робочий орган, який займатиметься питаннями ідентифікації тіл загиблих захисників України. Його завданням буде координація роботи державних структур, які залучені до встановлення осіб військовослужбовців.

Рішення передбачає посилення системи судово-медичної експертизи. Зокрема, планують збільшити кількість фахівців та забезпечити належні умови для їхньої роботи.

Також у регіонах мають створити спеціалізовані бюро СМЕ, які зосередяться на ідентифікації загиблих військових. Новий робочий орган при РНБО контролюватиме весь процес та визначатиме, де виникають затримки, яких рішень бракує і хто відповідає за їх виконання.

Для родини важливо не пояснення, чому система працює вільно. Їм потрібні відповіді. Саме на результат спрямована наша робота,

– наголосив Клименко.

Нагадаємо, проблема впізнання полеглих захисників стоїть надзвичайно гостро. Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Україну повернули понад 26 тисяч тіл та останків, однак значна частина з них досі залишається неідентифікованою.

Кирило Буданов раніше зазначав, що бюрократичні затримки у цій сфері є абсолютно неприпустимими. До середини жовтня уряд планує ухвалити необхідні нормативні акти для пришвидшення роботи експертів у регіонах.