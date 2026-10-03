Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Что изменится для семей погибших?

При СНБО создадут рабочий орган, который будет заниматься вопросами идентификации тел погибших защитников Украины. Его задачей будет координация работы государственных структур, задействованных в установлении личностей военнослужащих.

Решение предусматривает укрепление системы судебно-медицинской экспертизы. В частности, планируется увеличить количество специалистов и обеспечить надлежащие условия для их работы.

Также в регионах должны создать специализированные бюро СМЭ, которые сосредоточатся на идентификации погибших военных. Новый рабочий орган при СНБО будет контролировать весь процесс и определять, где возникают задержки, каких решений не хватает и кто отвечает за их выполнение.

Для семьи важны не объяснения, почему система работает вяло. Им нужны ответы. Именно на результат направлена наша работа,

– подчеркнул Клименко.

Напомним, проблема опознания погибших защитников стоит чрезвычайно остро. Как уже сообщалось на нашем сайте, в Украину вернули более 26 тысяч тел и останков, однако значительная часть из них до сих пор остается неидентифицированной.

Кирилл Буданов ранее отмечал, что бюрократические задержки в этой сфере абсолютно недопустимы. К середине октября правительство планирует принять необходимые нормативные акты для ускорения работы экспертов в регионах.