Об этом сообщил глава Офиса Президента Кирилл Буданов после заседания Координационной Рады по вопросам защиты прав ветеранов, их семей, пленных и пропавших без вести.

Как власти изменят систему идентификации?

По его словам, сейчас необходимо ускорить процесс идентификации погибших защитников.

Обсудили с коллегами решения по ускорению процесса идентификации погибших защитников. Убежден, что бюрократические задержки и нарушения регламентов в системе судебно-медицинских экспертиз недопустимы,

– заявил Буданов.

Он также сообщил, что в Украину уже вернули более 26 тысяч тел и останков, но значительная часть из них до сих пор не идентифицирована.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство должно принять все необходимые нормативно-правовые акты для улучшения работы системы.

К середине октября правительство примет все необходимые нормативно-правовые акты, чтобы бюро судебно-медицинской экспертизы в регионах работали быстрее и качественнее,

– сказал Корецкий.

Кроме того, правительство планирует одобрить международные соглашения, которые помогут в поиске пропавших без вести военнослужащих и их дальнейшей идентификации.

Напомним, недавно в Украину были возвращены тела 252 погибших в результате очередных репатриационных мероприятий. Российская сторона заявляет, что они принадлежат гражданам Украины, в частности военнослужащим.