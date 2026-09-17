Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о репатриационных мероприятиях?

Возвращение тел стало возможным благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена и других структур сектора безопасности и обороны.

В настоящее время репатриированные тела передаются в определенные государственные специализированные учреждения. Там правоохранители совместно с экспертами МВД проведут необходимые исследования и идентификацию погибших.

Возвращение тел в Украину / Фото Координационного штаба

К процессу также будут привлекаться учреждения судебно-медицинской экспертизы. В Координационном штабе выразили благодарность Международному комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Отдельно поблагодарили военнослужащих ВСУ, которые обеспечивают перевозку репатриированных тел, их передачу правоохранительным органам и дальнейшее проведение судебно-медицинских процедур.

Напомним, глава Офиса Президента Кирилл Буданов анонсировал еще один большой обмен военнопленными между Украиной и Россией. Новый этап возвращения украинских защитников домой может состояться уже в ближайшее время.

Буданов отметил, что недавно между сторонами уже состоялись отдельные этапы обменов, однако работа над следующими продолжается. Впереди должен состояться еще один масштабный обмен.

Ранее представитель ГУР Андрей Юсов также сообщал, что недавний обмен был лишь первым этапом. Следующий этап, при условии выполнения договоренностей, может быть более масштабным, и Украина сможет вернуть больше своих защитников.