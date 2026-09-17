Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про репатріаційні заходи?

Повернення тіл стало можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу омбудсмена та інших структур сектору безпеки й оборони.

Наразі репатрійовані тіла передають до визначених державних спеціалізованих установ. Там правоохоронці разом з експертами МВС проведуть необхідні дослідження та ідентифікацію загиблих.

Повернення тіл в Україну / Фото Координаційний штаб

До процесу також залучатимуться установи судово-медичної експертизи. У Координаційному штабі висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Окремо подякували військовослужбовцям ЗСУ, які забезпечують перевезення репатрійованих тіл, їхню передачу правоохоронцям та подальше проведення судово-медичних процедур.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента Кирило Буданов анонсував ще один великий обмін військовополоненими між Україною та Росією. Новий етап повернення українських захисників додому може відбутися вже найближчим часом.

Буданов зазначив, що нещодавно між сторонами вже відбулися окремі етапи обмінів, однак робота над наступними триває. попереду має відбутися ще один масштабний обмін.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов також повідомляв, що нещодавній обмін був лише першим етапом. Наступний етап за умови виконання домовленостей може бути масштабнішим, а Україна зможе повернути більше своїх захисників.