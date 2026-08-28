Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, передає "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про новий етап обміну?

Буданов зазначив, що останнім часом вже відбулися етапи та робота над подальшими обмінами триває.

До речі, нещодавно бачили, як був один обмін, потім на День Незалежності повернули ще десять людей з Білорусі. І буде ще один великий, дуже скоро,

– сказав Буданов.

Зазначимо, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що нещодавній обмін полоненими був лише першим етапом, а найближчим часом очікується новий. За його словами, якщо все відбудеться за планом, другий етап буде масштабнішим і Україна зможе повернути більше захисників.

Юсов наголосив, що важливу роль у процесі відіграють міжнародні партнери, зокрема США та Об'єднані Арабські Емірати. Україна готова залучати всі можливі країни та механізми, які допоможуть звільнити військовополонених і незаконно утримуваних цивільних.

Нагадаємо, 19 серпня Україна провела черговий етап обміну військовополоненими, у межах якого з російського полону повернулися 103 українські захисники. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, ДПСУ та НГУ, які обороняли Маріуполь, а також воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому з них 25 років, а найстаршому – 59.