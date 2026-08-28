Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

Что известно о новом этапе обмена?

Буданов отметил, что в последнее время уже состоялись несколько этапов, и работа над дальнейшими обменами продолжается.

Кстати, недавно мы видели, что состоялся один обмен, затем в День Независимости вернули еще десять человек из Беларуси. И будет еще один большой обмен, очень скоро,

– сказал Буданов.

Отметим, что представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что недавний обмен пленными был лишь первым этапом, а в ближайшее время ожидается новый. По его словам, если все пройдет по плану, второй этап будет более масштабным, и Украина сможет вернуть больше защитников.

Юсов подчеркнул, что важную роль в этом процессе играют международные партнеры, в частности США и Объединенные Арабские Эмираты. Украина готова привлекать все возможные страны и механизмы, которые помогут освободить военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Напомним, 19 августа Украина провела очередной этап обмена военнопленными, в рамках которого из российского плена вернулись 103 украинских защитника. Среди уволенных – военнослужащие ВСУ, ГНСУ и НГУ, оборонявшие Мариуполь, а также воевали на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях. Большинство уволенных имеют ранения или тяжелые заболевания. Самому младшему из них 25 лет, а самому старшему – 59.

Кроме того, 24 августа Украина в рамках специального этапа обмена вернула из плена еще 10 военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Все они защищали Украину на Донецком направлении и раньше считались без вести пропавшими: двое – с 2024 года, еще восемь – с 2025-го. Возвращение стало результатом работы Координационного штаба по обращению с военнопленными и переговоров по обмену. После увольнения военные получат необходимую медицинскую помощь, обеспечение и пройдут реабилитацию.