Об этом сообщил президент Зеленский.

Кого освободили из плена

На этот раз освобожденные защитники служили в ВСУ, ГПСУ и НГУ.

Среди них есть воины, которые защищали Украину в Мариуполе, на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

Спасибо всем нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины и своим мужеством обеспечивают возможность возвращать украинцев и украинок домой. Благодарен команде, которая ежедневно работает над освобождением наших людей. Помним о каждом и каждой, кто до сих пор остается в плену. Делаем все возможное, чтобы вернуть всех наших людей домой,

– написал он.

Как добавили в Координационном штабе, большинство освобожденных имеют ранения и тяжелые заболевания.

Самый молодой родился в 2000 году, а возраст самого старшего – 59 лет.

Обмен пленными / Фото со страницы президента и Координационного штаба

Напомним, что 13 августа в Украину также вернули тела 261 погибшего. По утверждению российской стороны, эти останки принадлежат украинским военнослужащим.