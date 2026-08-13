Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Что известно о возвращении тел погибших в Украину?

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с представителями экспертных учреждений проведут необходимые процедуры, чтобы установить личности каждого из репатриированных погибших.

Репатриационные мероприятия удалось осуществить по итогам совместной работы представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины,

– говорится в сообщении.

В Украину возвращены тела 261 погибшего / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Также Коордштаб поблагодарил за содействие и поддержку в реализации репатриационных мероприятий Международный комитет Красного Креста.

Отдельно была выражена благодарность личному составу Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС ВСУ, а также представителям структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, осуществляющим общую координацию.

Напомним, 16 июля в Украину было возвращено 501 тело погибших.