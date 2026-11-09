Минобороны обновило правила учета военнослужащих: что изменилось в ноябре

Дата записи о гибели военнослужащего имеет решающее значение

Приказ Министерства обороны № 357 уже вступил в силу и внес существенные изменения в Инструкцию по организации учета личного состава. Как сообщили в ведомстве, с 30 октября 2026 года действуют нововведения, касающиеся исключения из списков личного состава защитников, погибших в результате войны.

Adv

Такие изменения касаются бойцов, которые ранее считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах или находились в плену, если впоследствии появилось официальное свидетельство об их гибели.

Раньше военнослужащих исключали из списков на следующий день после даты, указанной в медицинском свидетельстве. Однако официальное подтверждение и регистрация смерти могли происходить спустя долгое время после фактической гибели. Из-за этого в документах возникала путаница с тем, с какой даты считать льготный период, в частности при оформлении пенсий для семьи– сказала заместитель министра обороны Украины Любовь Галан.

Реклама

Изменения устранили несоответствия, поэтому исключение из списков будет датироваться исключительно днем составления актовой записи о смерти.

Важно! В связи с действующими теперь правилами пересмотр ранее принятых решений не будет производиться. Если военнослужащего исключили из списков до 30 октября 2026 года, а родные не согласны с установленным периодом для начисления льгот, обжаловать приказ придется через суд.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Упрощение процедур для возвращения после СОЧ

Также Минобороны сократило бюрократические препятствия, которые не позволяли сразу назначить военнослужащего на должность после добровольного возвращения из СОЧ. Теперь заметно сократился объем бюрократической информации, которую штабы вносят в приказ.

Кадровикам больше не нужно подробно описывать подчиненность прежней должности, образование военнослужащего и основания для назначения. В приказе фиксируются лишь условное наименование части, год рождения военнослужащего и его налоговый номер (РНОКПП), что позволяет существенно ускорить оформление перевода в новое подразделение.

Реклама

Ответственность при переводе между частями

Также документ прояснил ситуацию в вопросе перемещения мобилизованных военнослужащих в составе команд пополнения. Отныне военнослужащего зачисляют в списки нового подразделения сразу же в момент, когда старший команды подписывает акт приема пополнения.

До прибытия на место военнослужащий будет считаться временно отсутствующим, однако именно новая часть отныне несет за него полную ответственность.

Это изменение упорядочивает учет и четко определяет, какая воинская часть отвечает за оформление документов в отношении военнослужащего во время его перемещения на новое место службы– сообщают в ведомстве.

Отдельно урегулировали и учет военнообязанных, прибывающих в ТЦК и СП во время мобилизации, а также иностранцев-контрактников. Данные о них будут вноситься в электронный журнал, а постановка на продовольственное обеспечение будет оформляться приказом по строевой части в день прибытия.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, что военнослужащих, добровольно возвращающихся после самовольного оставления части, по закону разрешено включать в боевые распоряжения только после официального зачисления в списки личного состава и постановки на все виды денежного и вещевого обеспечения.

К слову, военнослужащий, вернувшись на службу, может избежать уголовной ответственности. Если СОЧ совершено впервые, военнослужащий добровольно возвращается на службу, но для этого необходимо подать соответствующее ходатайство и получить согласие командира.