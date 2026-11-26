У Верховній Раді прокоментували інформацію про те, що продаж SIM-карток буде здійснюватися виключно за паспортом. Раніше низка ЗМІ поширили новину, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell і надалі обов'язково повинні будуть посвідчувати особу при купівлі стартових пакетів.

Чутки про купівлю телефонних номерів за паспортами

Ініціатива щодо прив'язки телефонних номерів до конкретної людини лунала від представників сектору безпеки. Це нібито мало б врятувати українців від загроз, ворожих дій у телеком-мережах і телефонного шахрайства. Тема контролю над ринком періодично повертається до порядку денного, але зараз це питання ще не розглядають у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

В Україні придбання стартового пакета відбувається анонімно, процедура є звичною для мільйонів українців уже багато років. Ідея щодо змін ще досі не перетворилася в проєкт закону, тож і механізмів примусової паспортизації чи блокування карток в Україні немає.

Інформую, жодного законопроєкту з цього питання в парламенті немає. Не знаю хто це збудився, але на жаль таки брехня,

– написав Олександр Федієнко.

Позиція щодо безпеки фінансових номерів

Попри спростування інформації про підготовку нових законів, нардеп озвучив особисту позицію щодо безпеки банківських даних українців. Він вважає за доцільне переводити на контракт номери, які прив'язані до банківських рахунків, аби вберегти громадян від кіберзлочинців.

Нагадаємо, раніше експерти стверджували, що обов'язкова реєстрація SIM-карт в Україні дійсно допоможе боротися з шахрайством та захищати персональні дані.

За таку ідею виступали і юристи, які говорили, що прив'язка SIM-карт до документів підвищить безпеку. Однак у такому випадку існують ризики щодо обробки персональних даних.