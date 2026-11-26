Слухи о покупке телефонных номеров по паспортам

Инициатива по привязке телефонных номеров к конкретному человеку исходила от представителей сектора безопасности. Это якобы должно было спасти украинцев от угроз, враждебных действий в телекоммуникационных сетях и телефонного мошенничества. Тема контроля над рынком периодически возвращается в повестку дня, но сейчас этот вопрос еще не рассматривается в Верховной Раде. Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

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В Украине приобретение стартового пакета происходит анонимно, эта процедура уже много лет является привычной для миллионов украинцев. Идея об изменениях до сих пор не воплотилась в законопроект, поэтому и механизмов принудительной паспортизации или блокировки карт в Украине нет.

Сообщаю, что ни одного законопроекта по этому вопросу в парламенте нет. Не знаю, кто это раздул, но, к сожалению, это ложь– написал Александр Федиенко.

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Позиция относительно безопасности финансовых номеров

Несмотря на опровержение информации о подготовке новых законов, народный депутат озвучил личную позицию относительно безопасности банковских данных украинцев. Он считает целесообразным переводить на контракт номера, привязанные к банковским счетам, чтобы уберечь граждан от киберпреступников.

Напомним, ранее эксперты утверждали, что обязательная регистрация SIM-карт в Украине действительно поможет бороться с мошенничеством и защищать персональные данные.

За такую идею выступали и юристы, которые говорили, что привязка SIM-карт к документам повысит безопасность. Однако в таком случае существуют риски, связанные с обработкой персональных данных.