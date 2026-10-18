Почему номер телефона так интересует киберпреступников?
Хотя сам по себе мобильный номер имеет ограниченные возможности, злоумышленники рассматривают его как ключ к вашему повседневному онлайн-пространству, пишет 24 Канал. Это своеобразная отправная точка для других атак и мошенничеств из-за его связи с остальной частью вашей цифровой жизни.
Специалисты выделяют несколько основных сценариев, по которым действуют кибермошенники, получив мобильный номер жертвы:
- Поиск личных данных. Преступник пытается связать телефон с конфиденциальной информацией: именем и фамилией, профилями в социальных сетях, мессенджерами или записями, оказавшимися в открытом доступе в результате утечек баз данных. Главная цель таких действий – как можно лучше изучить человека и создать убедительную ловушку.
- Мошенничество через звонки, SMS и мессенджеры. Злоумышленники выдают себя за сотрудников банка, курьерской службы, представителей технической поддержки или знакомых. Таким образом они выманивают пароли, коды подтверждения, личную или финансовую информацию либо заставляют перейти по вредоносной ссылке.
- Захват учетных записей. Многие онлайн-платформы используют мобильный номер для авторизации, восстановления пароля или проверки личности. Жертва может получить код подтверждения, а через несколько секунд посторонний контакт пишет с просьбой переслать эти цифры из-за якобы ошибочной отправки. В этот момент мошенник пытается завладеть чужой учетной записью.
- Угон номера (SIM swapping). Мошенник убеждает оператора мобильной связи в том, что именно он является настоящим владельцем номера, и добивается переноса номера на другую SIM-карту. Если замысел удается, мошенник начинает получать все звонки и SMS-сообщения. При таком развитии событий злоумышленнику больше не нужно выманивать коды подтверждения, ведь они приходят ему напрямую.
Как защитить свой номер от кибератак
Чтобы минимизировать риски и сохранить контроль над своими аккаунтами, эксперты советуют соблюдать простые правила цифровой гигиены.
- Во-первых, ни при каких обстоятельствах не передавайте коды подтверждения посторонним лицам.
- Во-вторых, никогда не раскрывайте личные данные во время звонков или входящих сообщений, которых вы не ожидали.
- В-третьих, обязательно проверяйте любые подозрительные запросы через официальные каналы банков или сервисов.
- Также специалисты рекомендуют регулярно проверять уровень конфиденциальности личных данных, доступных в открытом доступе, и подключать двухфакторную аутентификацию для всех важных учетных записей.