Тюрма замість подяки: активісти почистили річку в Лондоні, але їхні дії не оцінила влада

У Великій Британії активісти звинувачуються в проведення робіт без відповідної ліцензії, а в тому, що вони без дозволу вивозили сміття. Йдеться про справу юриста та екоактивіста Пола Пауелсленда, який за власної ініціативи очистив річку Алдерс-Брук, хоча це мала зробити влада.

Добра справа може обернутися тюремним терміном

У Лондоні Пауелсленд хотів допомогти державі та разом з 10 однодумцями очистив від сміття місцеву річку. Вони за кілька днів витягли з водойми майже 200 великих пакетів з різними відходами. Але замість подяки активіст отримав лист з погрозами від Агентства з охорони довкілля. Про це повідомило видання My London.

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Прибирання зайняло в активістів 10 днів і в результаті з річки Алдерс-Брук вдалося дістати шприци, побутову техніку, зброю, упаковки та пластик. Усе це команда робила за допомогою екскаватора.

Але Агентство надіслало чоловіку лист про початок розслідування проти чоловіка. Він проводив роботи без відповідної ліцензії й не мав дозволу на вивезення сміття. На думку чиновників, під час прибирання люди провели днопоглиблювальні роботи, чим нібито порушили екологію місцевості.

Проте на думку Пола Пауелсленда, винні не активісти, а бездіяльність Агентства. Чоловік багато раз звертався з проханням почистити річку, але постійно заважали бюрократичні проблеми. І при наявності такої загрози екології посадовці вирішили зайнятися не питанням перекриття стічних вод та ліквідацією незаконного звалища в річці, а "боротьбою з ним".

Як повідомили в The Guardian, агенція ще не розпочала процес притягнення активіста до відповідальності, а лише перевіряє можливе порушення закону разом з експертною командою екологів та експертів з комунального господарства.

Зауважимо, що після прибирання річки екологічне становище в її районі покращилося. Туди вже повертаються тварини та птахи. Тому й надалі планується проводити очищення річки та її притоків. Для проведення цієї справи активісти навіть готові захищатися в суді.

Тобто фактично посадовці продовжують "гнути бюрократичну лінію" й говорити, що дії активістів були незаконні. Вони не дивляться на результат, а лише намагаються довести, що жителі не мають права робити добрі справи. Рішення суду щодо цього спору мало б бути цікавим, бо суд фактично мав би ставити межу між допомогою екології та порушенню надуманих державною правил.

Гучні випадки засудження активістів

Відома екоактивістка Грета Тунберг у 2023 році була засуджена за непокору поліції під час під час мітингу проти використання викопного палива в місті Мальме. Згідно з вироком суду Тунберг отримала штраф, хоча максимальне покарання за такі дії – це ув'язнення на пів року.

Один із найвідоміших активістів Гонконгу, Джошуа Вонг, неодноразово отримував вироки про ув'язнення через участь у протестах. У 2020 році суд засудив його до понад року позбавлення волі за організацію та участь у несанкціонованій акції біля поліцейського управління під час масових продемократичних протестів.

Після запровадження закону про національну безпеку десятки продемократичних політиків та активістів у Гонконзі були притягнуті до відповідальності за участь у неофіційних праймеріз опозиції. Загалом у справі фігурували 47 осіб. Частина з них отримала реальні строки ув'язнення за звинуваченнями у підривній діяльності.