Згідно з вироком суду Грета Тунберг має заплатити штраф. Максимальне покарання могло становити пів року в'язниці.

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Екоактивістка була учасницею протесту

Минулого місяця екоактивісти "Ta tillbaka framtiden" ("Поверни собі майбутнє") організували мітинг, під час якого заблокували входи та виходи гавані Мальме. Це був протест проти використання викопного палива.

Ми вирішили не спостерігати зі сторони, а натомість фізично зупинити інфраструктуру, що працює на викопному паливі. Ми відвойовуємо майбутнє,

– повідомляла Грета.

Згідно з обвинуваченнями, активістка "брала участь у демонстрації, яка заважала руху транспорту" і "відмовився підкорятися наказам поліції залишити місце". Спочатку поліція дозволила проводити акцію, проте близько тридцяти вантажівок не змогли проїхати через протестувальників. Активістів попросили перейти на галявину, проте 4 особи відмовилися. Поліція відтягла порушників.

Максимальне покарання за обвинуваченням становить 6 місяців в’язниці, однак найчастіше все закінчується штрафом. Так сталося і цього разу.

Грета Тунберг повинна виплачувати штрафи по 50 шведських крон (близько 4,50 євро) щодня протягом місяця. Також вона повинна виплатити 1000 шведських крон (близько 87 євро) до фонду допомоги жертвам злочинів.

Після суду екоактивістка назвала рішення абсурдним. Окрім цього Грета Тунберг продовжить брати участь у протестах.

У нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати грати не за правилами. Це правила, які потрібно змінити,

– сказала Тунберг.

Оскаржувати вирок дівчина не планує.

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