Согласно приговору суда, Грета Тунберг должна заплатить штраф. Максимальное наказание могло составить полгода тюрьмы.
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Экоактивистка была участником протеста
В прошлом месяце экоактивисты "Ta tillbaka framtiden" ("Верни себе будущее") организовали митинг, во время которого заблокировали входы и выходы гавани Мальме. Это был протест против использования ископаемого топлива.
Мы решили не наблюдать со стороны, а физически остановить инфраструктуру, работающую на ископаемом топливе. Мы отвоевываем будущее,
– сообщала Грета.
Согласно обвинениям, активистка "участвовала в демонстрации, которая мешала движению транспорта" и "отказался подчиняться приказам полиции покинуть место". Сначала полиция разрешила проводить акцию, однако около тридцати грузовиков не смогли проехать через протестующих. Активистов попросили перейти на поляну, однако 4 человека отказались. Полиция оттащила нарушителей.
Максимальное наказание по обвинению составляет 6 месяцев тюрьмы, однако чаще всего заканчивается штрафом. Так случилось и в этот раз.
Грета Тунберг должна выплачивать штрафы по 50 шведских крон (около 4,50 евро) ежедневно в течение месяца. Также она должна выплатить 1000 шведских крон (около 87 евро) в фонд помощи жертвам преступлений.
После суда экоактивистка назвала решение абсурдным. Кроме того, Грета Тунберг продолжит участвовать в протестах.
У нас нет другого выбора, кроме как продолжать играть не по правилам. Это правила, которые нужно изменить,
– сказала Тунберг.
Оспаривать приговор девушка не собирается.
Позиция Греты Тунберг по поводу подрыва ГЭС
- Экоактивистка выразила свое соболезнование Украине после подрыва Каховской ГЭС и осудила действия России. На вопрос о работе ООН на территории Херсонской области Грета Тунберг только рассмеялась.
- Грета Тунберг также участвовала в акции против экоцида, совершенного Россией. Впоследствии девушка приехала в Украину, где встретилась с Владимиром Зеленским.
- Экоактивистка активно поддерживает работу поездов как экологическую альтернативу другим видам транспорта. Именно во время визита Греты в Украину Укрзализныця подарила девушке апсайклинговую кепку из белья Укрзализныци.