Украинский железнодорожный перевозчик не покинул эко-активистку с пустыми руками. Домой она отправится с необычной кепкой.

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Подарок для Тунберга максимально экологичен

В Укрзализныце отметили, что для перевозчика Грета Тунберг – особая пассажирка. А все потому, что она "давно и последовательно пропагандирует поезда". Они, по словам активистки, – экологически ответственная альтернатива другим видам транспорта, в частности, самолетам.

Компания придумала, как можно было отблагодарить эко-активистку за ее позицию. Она получила в подарок апсайклинговую кепку из белья Укрзализныци. Кроме того, ее познакомили с блокнотами No Waste Ukraine и украинского стартапа ReLeaf. Они созданы из переработанных опавших листьев, пластиковых крышечек и макулатурного картона.



Кепка Греты Тунберг из переработанного белья Укрзализныци / Фото Укрзализныци

Подробнее пройдемся по визиту Греты Тунберг в Украину. Она присутствовала во время встречи президента с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны.

Что Тунберг говорит о России

Эко-активистка из Швеции обратила внимание на реакцию мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС. По ее мнению, она недостаточна.

Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Ибо просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости,

– отметила Тунберг.

Тунберг отметила, что необходимо слышать больше пострадавших от российской агрессии. Они должны быть "первыми, кто доносит информацию о происходящем непосредственно на месте".

По ее мнению, необходимо громче говорить о том. Также следует расширять осведомленность о происходящем в регионе после подрыва Каховской ГЭС.

И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая совершается в Украине и тех преступлений, которые Россия совершает в Украине.

– подытожила Тунберг.

Эко-активистка поблагодарила, что получила возможность присутствовать. Она добавила, что будет привлекать представителей экологических организаций.