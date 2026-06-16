Як в Україні можуть змінити покарання за незаконне управління відходами та злочини проти довкілля?

В Україні можуть суворіше карати за утворення стихійних сміттєзвалищ, ігнорування екологічних вимог та засмічення природи. Так уряд пропонує ввести нову відповідальність за бездіяльність, залишення сміття в природному середовищі й незаконне поводження з відходами. Штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень. А за небезпечні порушення, які завдають істотної шкоди людям чи природі, відповідальність може бути вже у вигляді позбавлення волі. Це вказується в законопроєктах №15325 і №15327.

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Другий законопроєкт від Кабінету Міністрів пропонує ввести 10 років позбавлення волі за діяння проти природи, які завдають значної шкоди. Водночас на представників громад, місцевих адміністрацій та бізнесу покладуть нові обов'язки щодо ведення обліку, контролю та управління відходами.

Таким чином планується провести велике оновлення систему відповідальності, щоб вона відповідала європейським стандартам екологічної безпеки.

Пропонується ввести різні штрафи для громадян і посадових осіб. За псування, забруднення та засмічення земель фізичні особи матимуть заплатити від 1 700 до 5 100 гривень, а посадовці та представники бізнесу – від 13 600 до 17 000 гривень. За повторне порушення громадянам присуджуватимуть 6 800 – 15 300 гривень, посадовцям – від 42 500 до 51 000 гривень.

Що таке велика шкода довкіллю?

Великою в законопроєктах називають шкоду в розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також штрафи для посадових осіб та підприємців може бути за неправильне подання декларацій. Їм загрожуватиме штраф від 1 700 до 5 100 гривень. Такий самий штраф пропонується встановити за відсутність плану управління відходами.

Якщо порушення було вчинене повторно або завдало великої шкоди довкіллю, то покарання вже сягатиме 51 тисячі гривень.

Хто отримуватиме штрафи за стихійні сміттєзвалища?

Органи місцевого самоврядування несуть відповідальність за чистоту природи в громадах. Якщо на місцях будуть з'являтися стихійні сміттєзвалища, але їх не ліквідуватимуть та не вестимуть їхній облік, то штраф становитиме від 3 400 до 17 000 гривень.

Якщо будуть виявлені сміттєзвалища за межами населених пунктів на державних землях, або на території, де землекористувач або власник відсутні, то відповідальність також нестимуть органи місцевої влади.



В Україні посилять відповідальність за шкоду природі / Фото Depositphotos

Де буде межа "адмінки" та криміналу?

Пропонується посилити відповідальність людей за чистоту довкілля й за суттєві порушення правил екологічної безпеки, забруднення земель, атмосферного повітря, водних об’єктів і морів, а також за незаконне ввезення відходів на територію України покарання передбачатиме окрема стаття Кримінального кодексу.

Якщо люди працюватимуть зі сміттям без ліцензії чи дозволятимуть здійснити інші грубі порушення правил поводження з відходами й при цьому створюватимуть загрозу життю людей або навколишньому середовищу, то їх можуть засудити до позбавлення волі строк від 3 до 5 років.

За повторне порушення або злочин, вчинений групою осіб чи з істотною шкодою, покарання може становити від 4 до 7 років позбавлення волі.

Якщо через такі діяння загинули люди, виникла надзвичайна екологічна ситуація чи інші тяжкі наслідки, то суди будуть застосовувати максимальне покарання – ув'язнення строком від 5 до 10 років

Автори законопроєкту вважають, що такі зміни й суттєвий розмір покарання може сприяти тому, що стихійних сміттєзвалищ в Україні буде менше, а екологічна безпека та охорона довкілля прирівняється до європейських стандартів.

Які зараз є штрафи за шкоду природі?

В Україні добова норма для одного рибалки становить три кілограми риби та ще одна додаткова рибина. Також потрібно дотримуватися мінімально дозволених розмірів вилову й обмежень щодо кількості гачків. За грубе порушення правил рибальства громадянам загрожує штраф від 340 до 680 гривень із можливою конфіскацією знарядь лову та вилову.

Спалювання сухої трави та листя заборонене законом навіть на приватній території. За самовільне випалювання рослинності громадяни можуть отримати штраф від 3 060 до 6 120 гривень, а в природоохоронних зонах — удвічі більший. Якщо такі дії спричинять масштабну пожежу або тяжкі наслідки, передбачена й кримінальна відповідальність, аж до позбавлення волі на строк до 10 років.