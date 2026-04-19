Як можуть покарати за спалювання сухостою?

Саме тому спалювання сухостою в Україні заборонене законом. Детальніше про можливе покарання розповідає 24 Канал.

Яка є адміністративна відповідальність?

Покарання за самовільне випалювання рослинності або її залишків передбачає стаття 77-1 КУпАП. За таке правопорушення на сільськогосподарських землях, у населених пунктах, а також поблизу автомобільних доріг і залізниць грозить штраф:

для звичайних громадян – від 3 060 до 6 120 гривень ;

; для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 гривень.

Якщо ж вчинити це в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України, суми будуть більшими:

для звичайних громадян – від 6 120 гривень до 12 240 гривень ;

; для посадових осіб – від 21 420 гривень до 30 600 гривень.

Зауважте! За порушення вимог пожежної безпеки в лісах штрафи дещо інші. Для звичайних громадян це від 1 530 до 4 590 гривень, але якщо необачна поведінка призвела до пожежі та знищення лісу, доведеться заплатити більше – від 4 590 до 15 300 гривень.

Яка є кримінальна відповідальність?

Окрім адміністративної, існує й кримінальна відповідальність, про що розповіли в українському Мін'юсті. За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом можуть покарати:

штрафом від 91 800 до 153 000 гривень ;

; обмеженням або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Якщо ж необачні дії спричинять загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, покарання жорсткіше – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Спалювання сухостою – це не лише шкода для довкілля, але й загроза для нашого здоров'я та гаманця. Відмовтеся від цієї шкідливої звички та оберіть безпечні методи утилізації,

– додали у відомстві.

Як утилізувати суху траву та листя?

У ДСНС нагадують, що спалювання трави та листя є однією з найпоширеніших причин пожеж на відкритих територіях, зокрема приватних ділянках і сільгоспугіддях.

Проте сухостій можна утилізувати безпечно – через компостування. Це не нашкодить довкіллю, а забезпечить сад і город органічними добривами.