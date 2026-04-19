Как могут наказать за сжигание сухостоя?

Именно поэтому сжигание сухостоя в Украине запрещено законом. Подробнее о возможном наказании рассказывает 24 Канал.

Какая есть административная ответственность?

Наказание за самовольное выжигание растительности или ее остатков предусматривает статья 77-1 КУоАП. За такое правонарушение на сельскохозяйственных землях, в населенных пунктах, а также вблизи автомобильных дорог и железных дорог грозит штраф:

для обычных граждан – от 3 060 до 6 120 гривен ;

; для должностных лиц – от 15 300 до 21 420 гривен.

Если же совершить это в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда Украины, суммы будут больше:

для обычных граждан – от 6 120 гривен до 12 240 гривен ;

; для должностных лиц – от 21 420 гривен до 30 600 гривен.

Заметьте! За нарушение требований пожарной безопасности в лесах штрафы несколько иные. Для обычных граждан это от 1 530 до 4 590 гривен, но если опрометчивое поведение привело к пожару и уничтожению леса, придется заплатить больше – от 4 590 до 15 300 гривен.

Какая есть уголовная ответственность?

Кроме административной, существует и уголовная ответственность, о чем рассказали в украинском Минюсте. За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом могут наказать:

штрафом от 91 800 до 153 000 гривен ;

; ограничением или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

Если же опрометчивые действия повлекут гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, наказание жестче – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сжигание сухостоя – это не только вред для окружающей среды, но и угроза для нашего здоровья и кошелька. Откажитесь от этой вредной привычки и выберите безопасные методы утилизации,

– добавили в ведомстве.

Как утилизировать сухую траву и листья?

У ГСЧС напоминают, что сжигание травы и листьев является одной из самых распространенных причин пожаров на открытых территориях, в частности частных участках и сельхозугодьях.

Однако сухостой можно утилизировать безопасно – через компостирование. Это не навредит окружающей среде, а обеспечит сад и огород органическими удобрениями.