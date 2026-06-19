В Дії хочуть запровадити функцію розлучення онлайн: як це працюватиме

У Дії вже тестують послугу онлайн-розлучення. Партнери зможуть розірвати стосунки повністю дистанційно. Але є нюанси.

Заступниця міністра юстиції з питань цифровізації Ольга Рябуха розповіла 24 Каналу, що це ще одна електронна послуга, якою зможуть скористатися українці. Працюватиме вона за схожим принципом, як діє одруження онлайн. Зараз послуга перебуває у форматі бета-тестування.

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Як розлучитися онлайн?

З червня 2024 року в Україні діє послуга одруження онлайн. Так, один з партнерів, який має податковий номер, біометричний документ та Дію.Підпис може подати заяву про шлюб через Дію. Відомості верифікуються, а далі заяву має підписати інший партнер.

Після сплати адміністративного збору заява відправляється до цифрових офісів ДРАЦС. Там співробітник перевіряє заяву.

У випадку із розлученням потрібно зачекати 1 місяць після подачі заяви. За цей час пара має остаточно вирішити, чи готова розірвати шлюб. Упродовж місяця можна в будь-який момент відкликати заяву.

Якщо пара остаточно вирішила розлучитися, тоді призначають відеодзвінок, де оформлюють розлучення.

Обоє з подружжя мають зайти на відеодзвінок та підтвердити, що вони хочуть розлучитися. Працівник ДРАЦС, побачивши вільне волевиявлення двох осіб, складе актовий запис про розірвання шлюбу. Свідоцтво направлять поштою,

– зазначила заступниця міністра.

При цьому послугою не може скористатися подружжя, у якого є спільні неповнолітні діти. Це перевіряють ще на етапі формування заяви.

Чи можна розлучитися в Дії: дивіться відео 24 Каналу