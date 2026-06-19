Заместитель министра юстиции по вопросам цифровизации Ольга Рябуха рассказала 24 Каналу, что это ещё одна электронная услуга, которой смогут воспользоваться украинцы. Она будет работать по принципу, аналогичному тому, как действует онлайн-регистрация брака. Сейчас услуга находится в стадии бета-тестирования.

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Как развестись онлайн?

С июня 2024 года в Украине действует услуга онлайн-регистрации брака. Так, один из партнеров, имеющий налоговый номер, биометрический документ и Дию.Підпис, может подать заявление о браке через Дию. Данные проверяются, а затем заявление должен подписать другой партнер.

После уплаты административного сбора заявление отправляется в цифровые офисы ЗАГС. Там сотрудник проверяет заявление.

В случае развода необходимо подождать 1 месяц после подачи заявления. За это время пара должна окончательно решить, готова ли она расторгнуть брак. В течение месяца можно в любой момент отозвать заявление.

Если пара окончательно решила развестись, тогда назначается видеозвонок, во время которого оформляется развод.

Оба супруга должны присоединиться к видеозвонку и подтвердить, что они хотят развестись. Сотрудник ЗАГС, убедившись в свободном волеизъявлении обоих супругов, составит актовую запись о расторжении брака. Свидетельство будет отправлено по почте,

– отметила заместитель министра.

При этом услугой не могут воспользоваться супруги, у которых есть общие несовершеннолетние дети. Это проверяется ещё на этапе оформления заявления.

Можно ли развестись в Дии: смотрите видео 24 Канала