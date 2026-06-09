Предлагал прокурорам немалую взятку: ВАКС осудил скандального адвоката

Высший антикоррупционный суд признал виновным украинского адвоката, который требовал неправомерную выгоду для прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Дело началось еще в 2024 году, а 9 июня 2026 года ВАКС вынес адвокату приговор за взяточничество.

Что решил суд в отношении адвоката, который предлагал взятку прокурорам САП?

Адвоката признали виновным в предложении неправомерной выгоды за то, что прокуроры передадут дело его подзащитного в другой орган досудебного расследования. Мужчине присудили реальный срок заключения, а деньги были конфискованы. Об этом сообщили в Высшем антикоррупционном суде.

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ВАКС рассмотрел дело адвоката, которого обвиняют в предложении взятки чиновникам. Во время работы со своим подзащитным мужчина предлагал прокурорам САП 200 тысяч долларов за передачу дела в другой орган досудебного расследования.

Судья учел все детали нарушения статьи 369 Уголовного кодекса Украины и присудил адвокату 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Также у него конфисковали 100 тысяч долларов. Сейчас приговор еще не вступил в законную силу, а потому в отношении адвоката еще действует мера пресечения. В дальнейшем приговор можно обжаловать.

Кто предлагал взятку прокурорам?

Детали ранее рассказали на платформе о делах Высшего антикоррупционного суда Украины. По имеющейся информации, неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурорам предлагал бывший партнер юридической компании "Миллер". Тогда обвиняемый, по имени Алексей Носов, защищал руководительницу правления банка "Альянс" Юлию Фролову, которая фигурирует в деле о присвоении электроэнергии и легализации денег, полученных от ее продажи. Именно ее банк стал официальным гарантом противозаконных операций.

Носов предлагал прокурорам средства, чтобы они возобновили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Юлии Фроловой и переквалифицировать действия на другую статью, которая НАБУ не расследует. Также он за деньги просил сообщить ей об изменении подозрения и передать производство в Национальную полицию.

За выполнение первых пунктов адвокат предлагал 100 тысяч долларов, а за передачу дела – другие 100 тысяч долларов.

Прокурор САП, которому поступило предложение, сразу сообщил об этом руководству. Поэтому дальнейшие действия Носова документировались в рамках контроля за совершением преступления. Адвоката задержали "на горячем" 4 июня 2024 года во время передачи первого транша взятки,

– пишут специалисты.

Во время суда адвокат заявлял, что не говорил с подзащитной о подкупе прокуроров. А его адвокат вообще пытался доказать, что действия спровоцировали сами правоохранителями.

Заметим! Юридическая фирма "Миллер" принадлежит известному адвокату Маси Найему. После подозрения Носову объединение заявляло, что не причастно к действиям коллеги и разорвало с ним отношения.

Коррупция среди чиновников: новые дела о взятках и злоупотреблении властью

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев, которого обвиняли в получении неправомерной выгоды, заключил сделку со следствием. Он признал свою вину. Одним из условий сделки стало предоставление информации о возможной причастности других высокопоставленных чиновников к коррупционным схемам. Суд утвердил наказание в виде 5 лет лишения свободы, но с учетом условий сделки.

Работников Бюро экономической безопасности Украины подозревают в систематическом вымогательстве взяток от предпринимателей. По данным следствия, чиновники требовали десятки тысяч долларов за непривлечение бизнеса к ответственности и невмешательство в его деятельность. Правоохранители задокументировали передачу средств и открыли уголовное производство в отношении причастных лиц.