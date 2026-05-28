Противодействие коррупции в Украине

О том, как изменился основной показатель уровня коррупции за 18 лет, пишет Укринформ.

Смотрите также Законопроект уже в Раде: Украина готовит ратификацию кредитного соглашения с ЕС на 90 миллиардов евро

Во время заседания парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, заместитель председателя НАПК, рассказал, что основной показатель успешности государств в противодействии коррупции – это общий уровень пораженности коррупцией.

Если 17 – 18 лет назад 67 – 68% граждан (Украины – 24 Канал) отвечали, что они сталкивались с коррупцией, то в 2025 – 2026 годах этот показатель составляет 18,2%. То есть общий уровень пораженности коррупцией снизился почти в четыре раза, если быть точным – в 3,7,

– пояснил Калмыков.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Чиновник также отметил, что основным фактором изменений стали отраслевые реформы. Системные изменения и обновления в сферах здравоохранения, образования, правоохранительной деятельности. В частности развитие ЦНАПов и сервисных центров. Такие действия имеют устойчивый антикоррупционный эффект.

На втором месте, по мнению Калмыкова, системное улучшение ситуации с системой правовластия. Ведь функционирование органов правосудия и развитие публичного управления тоже способствуют минимизации коррупции.

Последний фактор – общие противодействие/предотвращение коррупции.

Здесь мы имеем в виду все ключевые инструменты предотвращения и противодействия – систему антикоррупционных органов, включая Национальную полицию, прокуратурой, судами и т.д,

– добавил Калмыков.

Коррупционный скандал 2025 года

Один из примеров разоблачения коррупционной схемы – операция "Мидас". Тогда НАБУ и САП вышли на чиновников, которые фактически разворовывали государственные средства в сферах энергетики и обороны. Фигурантами дела являются 7 человек. Среди них – Тимур Миндич, Александр Цукерман, Игорь Миронюк, Сергей Басов и другие.

Впоследствии подозрение получил Андрей Ермак, бывший глава Офиса президента. Его связывают с делом Миндича. По версии следствия Ермак был соучастником в схеме. В частности его подозревают в причастности к легализации 460 миллионов гривен на строительство коттеджного городка "Династия" под Киевом.