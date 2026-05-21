Об этом 21 мая информируют корреспонденты Общественного из зала суда.

Что Ермак говорил в суде?

Экс-глава ОП сообщил, что выполнил все обязанности, возложенные судом: носит электронный браслет, а также сдал все загранпаспорта, необходимые для выезда за границу.

Андрей Ермак решил показать электронный браслет

Отдельно он также заявил, что более 150 миллионов гривен залога за него совместными усилиями внесли несколько человек. К слову, речь идет о 14 человек, среди которых 7 юридических и 7 физических, в частности компании и частные лица с различными взносами.

При этом он добавил, что сначала был готов внести около десяти миллионов гривен, однако не сделал этого, поскольку его отправили в следственный изолятор.

Также он подчеркнул, что считает подозрение необоснованным, поскольку, по его мнению, следствием не предоставлено достаточных доказательств его причастности к инкриминируемым действиям.

Во время заседания судья ВАКС сообщил, что адвокат Алексей Шевчук выразил желание взять Ермака на поруки. В ответ экс-руководитель ОП отметил, что слышал об этом адвокате, однако лично с ним не знаком.

Интересно! После увольнения с должности руководителя Офиса Президента Ермак заявлял о намерении уйти в ВСУ, однако этого не произошло. В январе 2026 года стало известно, что он восстановил право на адвокатскую деятельность. Председатель Антикоррупционного центра "Межа" Марта Богуславец в комментарии 24 Канала предположила, что это может быть попыткой подготовиться к возможным следственным действиям и защите в случае обысков. Она также заявила, что Ермак должен ответить за свои действия на должности, в частности вспомнила "операцию Мидас" и якобы незаконные совещания с участием силовиков, которые могли быть направлены против НАБУ и САП.

В чем подозревают Ермака?

11 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку в легализации имущества, полученного преступным путем. Это тяжкое преступление, которое предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

По данным антикоррупционных органов, схема отмывания средств происходила через строительство элитных частных домов в коттеджном городке в Козине под Киевом.

В период 2021 – 2025 годов из-за нее могли "отмыть" более 460 миллионов гривен. В общей сложности возводили четыре имения на участках площадью около 8 гектаров.

Сам Ермак в комментарии "Украинской правде" отрицал все обвинения, связанные с проектом "Династия", и заявил, что владеет только квартирой и автомобилем.