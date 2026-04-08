Есть три условия: когда дети должны платить алименты родителям-пенсионерам

В некоторых случаях дети тоже обязаны платить алименты на содержание своих родителей. Если выполнены несколько основных условий, то у ребенка возникает обязанность давать родителям выплаты.

При каких условиях ребенок обязан платить алименты родителям?

Люди часто неправильно трактуют законодательную норму и думают, что обязанность платить алименты родителям наступает, как только они вышли на пенсию. Однако для этого определены другие условия. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала адвокат Оксана Кузьмич.

Смотрите также Завещание могут признать недействительным: на какие риски обратить внимание наследникам

Эксперт объяснила, что первое условие для того, чтобы ребенок платил алименты родителям – это их юридическая связь. То есть речь идет или о кровном родстве, или об усыновлении.

При этом родители должны быть нетрудоспособными пенсионерами или людьми с инвалидностью первой, второй или третьей группы.

И третьим условием является реальная потребность родителей в материальной помощи.

Оксана Кузьмич Адвокатка Сам факт того, что человек пенсионер – это еще не основание для взыскания алиментов. Судебная практика в таких спорах очень четко говорит, что право на алименты имеет нетрудоспособное лицо, которое не обеспечено прожиточным минимумом. То есть суд смотрит на размер пенсии, льготы, субсидии, наличие имущества, что может приносить доход. Например, если родители сдают квартиру в аренду или имеют другой доход, это все учитывается при рассмотрении дела.

Такие правила предусмотрены статьей 202 Семейного кодекса Украины. Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей только в установленных законодательно случаях.

Оксана Кузьмич заметила, что часто происходит проблема, которую люди не знают, как решить – когда родители нуждаются в материальной помощи, но в свое время сами уклонялись от уплаты алиментов для ребенка. Если это доказано, то совершеннолетний ребенок освобождается от обязанности их содержать.

То есть, если родители накопили долг по алиментам на ребенка и этот долг превышает сумму платежей за три года, и на момент судебного разбирательства он не погашен, то ребенок автоматически освобождается от уплаты алиментов. Неуплату таких алиментов родителями можно подтвердить справкой, которую выдает исполнительная служба,

– рассказала адвокат, говоря, что эта норма достаточно рабочая в судебной практике.

Эксперт выделила еще один момент: кроме ежемесячных выплат дети также обязаны помогать родителям с дополнительными расходами. Это те случаи, когда родители тяжелобольные, имеют инвалидность или немощные, или же сочетаются несколько этих условий. Тогда суд может единовременно в течение определенного срока взимать деньги на их лечение и уход. Конечно, при условии, что ребенок сам имеет достаточный доход.

Принимает ли суд во внимание материальное положение детей?

Суд обращает внимание на все условия перед решением о взыскании алиментов. Так если иск об алиментах подали только к одному из детей, то рассматривается и возможность помощи со стороны со стороны со стороны различных лиц. Судья уточняет при рассмотрении, есть ли у человека братья, сестры или другие родственники, которые могли бы помогать.

Мой практический вывод таков: если вы получили иск, не игнорируйте его и не паникуйте. Обратитесь к адвокату, поскольку в каждой ситуации – свои аргументы. И часто те, кто считает себя беззащитным в такой ситуации, имеют гораздо больше возможностей, чем думают,

– сказала Оксана Кузьмич.

Последний случай судебной практики по взысканию алиментов с ребенка