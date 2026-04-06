Как отец смог получить большие алименты от дочери?

Пенсионер, который потерял зрение и остался без жилья требовал увеличения алиментов от дочери, ведь говорил, что сейчас средств не хватает. Суд согласился, что размер выплат действительно не покрывает потребности мужчины, однако его просьбу увеличить алименты в 8 раз не поддержали. Об этом стало известно из материалов дела №490/7224/25.

Смотрите также Договор пожизненного содержания или наследственный договор: в чем разница и что выбрать

В Николаевской области возник спор между отцом и дочерью, которая с 2021 года содержит нетрудоспособного отца. Тогда суд определил, что она должна перечислять на нужды отца тысяч гривен.

Однако мужчина назвал основания, согласно которым, по его мнению, размер алиментов можно было бы увеличить. Это, в частности, возраст, инвалидность II группы по зрению, хронические заболевания и потребность в постоянном лечении. Мужчина получает пенсию в размере 9 800 гривен, но даже с алиментами этой суммы недостаточно для жизни.

Более того, человек ранее подарил дочери квартиру, а потому фактически даже не имеет собственного жилья.

Несмотря на все обстоятельства, суд отказал в увеличении алиментов, ведь мужчина не рассказал, почему именно он имеет право на получение большей суммы. Однако апелляционный суд учел жалобу мужчины, на то, что в первой инстанции судья исследовал не все обстоятельства дела и проигнорировал такие основания как фактическое состояние здоровья, возраст, отсутствие жилья и необходимые расходы.

Судья заметил, что закон называет условия, согласно которым дети должны содержать нетрудоспособных родителей. Статья 51 Конституции Украины регулирует эту норму и определяет, что такая забота является компенсацией за содержание родителями детей в течение 18 лет. В большинстве случаев дети добровольно оказывают родителям помощь, но бывают споры, когда алименты в пользу родителей назначаются через суд.

Важно! Дочь или сын должны платить не только установленную судом сумму или долю от дохода, но и дополнительные расходы для родителей, которые имеют тяжелую болезнь, инвалидность или немощность.

В этом деле суд постановил, что получение мужем пенсии – это не основание для отсутствия потребности в содержании. В течение определенного времени размер алиментов можно изменить.

Судья изучил условия проживания мужчины и материальное положение его дочери. В связи с этим иск мужчины удовлетворили частично. Размер алиментов увеличили не в 8 раз, а до двух тысяч гривен. Такую сумму он должен получить от 2 сентября 2025 года. То есть дочь сейчас должна отцу 14 тысяч гривен.

