Як батько зміг отримати більші аліменти від доньки?

Пенсіонер, який втратив зір та залишився без житла вимагав збільшення аліментів від доньки, адже говорив, що зараз коштів не вистачає. Суд погодився, що розмір виплат дійсно не покриває потреби чоловіка, однак його прохання збільшити аліменти у 8 разів не підтримали. Про це стало відомо з матеріалів справи №490/7224/25.

У Миколаївській області виник спір між батьком та донькою, яка з 2021 року утримує непрацездатного батька. Тоді суд визначив, що вона має перераховувати на потреби батька тисяч гривень.

Однак чоловік назвав підстави, згідно з якими, на його думку, розмір аліментів можна було б збільшити. Це, зокрема, вік, інвалідність ІІ групи по зору, хронічні захворювання та потреба в постійному лікуванні. Чоловік отримує пенсію в розмірі 9 800 гривень, але навіть з аліментами цієї суми недостатньо для життя.

Ба більше, чоловік раніше подарував доньці квартиру, а тому фактично навіть не має власного житла.

Попри всі обставини, суд відмовив у збільшенні аліментів, адже чоловік не розповів, чому саме він має право на отримання більшої суми. Проте апеляційний суд врахував скаргу чоловіка, на те, що в першій інстанції суддя дослідив не всі обставини справи й проігнорував такі підстави як фактичний стан здоров’я, вік, відсутність житла й необхідні витрати.

Суддя зауважив, що закон називає умови, згідно з якими діти повинні утримувати непрацездатних батьків. Стаття 51 Конституції України регулює цю норму й визначає, що така турбота є компенсацією за утримання батьками дітей протягом 18 років. У більшості випадків діти добровільно надають батькам допомогу, але бувають спори, коли аліменти на користь батьків призначаються через суд.

Важливо! Дочка чи син повинні сплачувати не лише встановлену судом суму або частку від доходу, але й додаткові витрати для батьків, які мають тяжку хворобу, інвалідність або немічність.

У цій справі суд постановив, що отримання чоловіком пенсії – це не підстава для відсутності потреби в утриманні. Протягом певного часу розмір аліментів можна змінити.

Суддя вивчив умови проживання чоловіка та матеріальний стан його доньки. У зв'язку з цим позов чоловіка задовольнили частково. Розмір аліментів збільшили не у 8 разів, а до двох тисяч гривень. Таку суму він має отримати від 2 вересня 2025 року. Тобто донька зараз винна батьку 14 тисяч гривень.

