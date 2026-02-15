Что такое договор пожизненного содержания?

Передачу имущества с гарантиями для владельца регулирует, в частности, Гражданский кодекс Украины. Закон предусматривает два отдельных инструмента – договор пожизненного содержания (ухода) и наследственный договор.

По договору пожизненного содержания одна сторона передает другой в собственность недвижимое или ценное движимое имущество, а взамен получает пожизненное материальное обеспечение и/или уход. Отчуждателем может быть любое физическое лицо независимо от возраста или состояния здоровья, а приобретателем – совершеннолетнее дееспособное лицо или юридическое лицо.

В договоре определяются конкретные виды материального обеспечения, объем ухода и, при необходимости, право проживания отчуждателя в переданном жилье, сообщает Министерство юстиции. Ежемесячное содержание подлежит денежной оценке и индексации.

Важно! До смерти отчуждателя приобретатель не имеет права продавать, дарить или иным способом отчуждать полученное имущество. Нотариус накладывает соответствующий запрет и удостоверяет договор в письменной форме.

Право собственности у приобретателя возникает сразу – с момента нотариального удостоверения или государственной регистрации (если речь идет о недвижимости). В случае смерти приобретателя его обязанности могут перейти к наследникам.

Как работает наследственный договор?

Наследственный договор предусматривает, что приобретатель выполняет определенные распоряжения отчуждателя, а право собственности на имущество получает только после его смерти. Приобретателем может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Такой договор также удостоверяется нотариально и регистрируется в соответствующем реестре. На имущество накладывается запрет отчуждения. Если в отношении этого имущества составлено завещание, он считается ничтожным.

Наследственный договор может содержать обязательства как имущественного, так и неимущественного характера – до или после открытия наследства. В то же время ежемесячное материальное обеспечение не является его обязательным условием.

В случае смерти приобретателя наследственный договор прекращается. Также отчуждатель может назначить лицо для контроля за выполнением условий договора после своей смерти.

Какое ключевое различие между двумя способами?

Главная разница между этими сделками – момент приобретения права собственности. По договору пожизненного содержания имущество переходит приобретателю сразу после удостоверения договора, тогда как по наследственному договору – только после смерти отчуждателя.

Кроме того, в случае смерти отчуждателя приобретатель по договору пожизненного содержания обязан организовать его погребение, даже если это прямо не прописано в соглашении. По наследственному договору такая обязанность возникает только при условии его предвидения в тексте сделки.

Отдельные ограничения действуют в отношении земель сельскохозяйственного назначения: такие договоры удостоверяются только в случае передачи участка близким родственникам или одному из супругов.

Таким образом, выбор между этими механизмами зависит от того, когда именно владелец желает передать право собственности и какие гарантии хочет получить взамен.

