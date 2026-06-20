Квартиру сдали в аренду без договора: нужен ли акт приема-передачи

Многие украинцы сдают жилье без официального договора аренды, договариваясь с арендаторами устно. Однако в случае конфликта именно отсутствие документов может стать серьёзной проблемой.

Когда нужно составлять акт

Действующее законодательство не требует отдельно составлять акт приема-передачи, если квартиру или дом сдают без письменного договора. Однако такой документ необходим, рассказывают в юридической компании "Домправо".

Смотрите также Доход от сдачи жилья в аренду нужно декларировать: какие налоги платят в 2026 году

Сам по себе такой акт не заменяет договор аренды. Однако он помогает зафиксировать, в каком состоянии передавали квартиру в аренду и что именно находилось в помещении на момент заселения арендаторов.

Если арендодатель и арендатор прекращают сотрудничество, такой документ зафиксирует, что квартиру вернули владельцу, а претензий не было.

Есть договор или нет, а письменный акт составлять нужно. И если действительно нет претензий друг к другу, то почему бы это не отразить в акте. Если квартиру сдают в аренду без договора,

– отмечают юристы.

Что нужно указать в акте

Специалисты советуют в акте приёма-передачи максимально подробно описывать всё имущество. В документе желательно указать:

адрес квартиры и дату передачи;

перечень мебели и бытовой техники;

показания счетчиков;

имеющиеся повреждения или недостатки;

состояние ремонта.

Акт должны заверить своими подписями владелец жилья и арендатор.

Также к акту рекомендуется приложить фотографии квартиры, которые могут стать дополнительным доказательством в случае споров.

Защитит ли акт в суде

Юристы добавляют, что акт приема-передачи может подтвердить факт пользования жильем и наличие определенного имущества. Однако он не обеспечит такого уровня защиты, как полноценный договор аренды, в случае судебных споров.

Именно поэтому они настаивают на том, что арендатор и арендодатель должны заключать письменный договор аренды и дополнять его актом приема-передачи.

Только сочетание этих двух документов позволит лучше защитить интересы как владельца жилья, так и арендатора, если дело дойдет до суда.

Напомним, что акт приема-передачи также может доказать неправомерность удержания залога владельцем квартиры после расторжения договора аренды. В противном случае придется собирать косвенные доказательства, в частности переводы средств и скриншоты переписки, но это может не помочь вернуть залог.