Квартиру сдали в аренду без договора: нужен ли акт приема-передачи
Многие украинцы сдают жилье без официального договора аренды, договариваясь с арендаторами устно. Однако в случае конфликта именно отсутствие документов может стать серьёзной проблемой.
Когда нужно составлять акт
Действующее законодательство не требует отдельно составлять акт приема-передачи, если квартиру или дом сдают без письменного договора. Однако такой документ необходим, рассказывают в юридической компании "Домправо".
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Сам по себе такой акт не заменяет договор аренды. Однако он помогает зафиксировать, в каком состоянии передавали квартиру в аренду и что именно находилось в помещении на момент заселения арендаторов.
Если арендодатель и арендатор прекращают сотрудничество, такой документ зафиксирует, что квартиру вернули владельцу, а претензий не было.
Есть договор или нет, а письменный акт составлять нужно. И если действительно нет претензий друг к другу, то почему бы это не отразить в акте. Если квартиру сдают в аренду без договора,
– отмечают юристы.
Что нужно указать в акте
Специалисты советуют в акте приёма-передачи максимально подробно описывать всё имущество. В документе желательно указать:
- адрес квартиры и дату передачи;
- перечень мебели и бытовой техники;
- показания счетчиков;
- имеющиеся повреждения или недостатки;
- состояние ремонта.
Акт должны заверить своими подписями владелец жилья и арендатор.
Также к акту рекомендуется приложить фотографии квартиры, которые могут стать дополнительным доказательством в случае споров.
Защитит ли акт в суде
Юристы добавляют, что акт приема-передачи может подтвердить факт пользования жильем и наличие определенного имущества. Однако он не обеспечит такого уровня защиты, как полноценный договор аренды, в случае судебных споров.
Именно поэтому они настаивают на том, что арендатор и арендодатель должны заключать письменный договор аренды и дополнять его актом приема-передачи.
Только сочетание этих двух документов позволит лучше защитить интересы как владельца жилья, так и арендатора, если дело дойдет до суда.
Напомним, что акт приема-передачи также может доказать неправомерность удержания залога владельцем квартиры после расторжения договора аренды. В противном случае придется собирать косвенные доказательства, в частности переводы средств и скриншоты переписки, но это может не помочь вернуть залог.