Чм потрібно складати акт

Чинне законодавство не вимагає окремо складати акт приймання-передачі, якщо квартиру чи будинок здають без письмового договору. Проте такий документ потрібен, розповідають в юридичній компанії "Домправо".

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Сам по собі такий акт не замінює договір оренди. Однак він допомагає зафіксувати, в якому стані передавали квартиру в оренду та що саме знаходилося у помешканні на момент заселення винаймачів .

Якщо винаймач та орендар припиняють співпрацю, такий документ зафіксує, що квартиру повернули власнику, а претензій не було.

Догоівр є чи немає, а письмовий акти писати треба. І якщо дійсно немає претензії одне до одного, то чому б це в акті не відобразити, якщо квартиру здають в оренду без договору,

– зазначають юристи.

Що потрібно зазначити в акті

Фахівці радять в акті приймання-передачі максимально детально описувати усе майно. У документі бажано вказати:

адресу квартири та дату передачі;

перелік меблів і побутової техніки;

показники лічильників;

наявні пошкодження або недоліки;

стан ремонту.

Засвідчити акт мають власник житла та орендар своїми підписами.

Також до акта рекомендують додавати фотографії квартири, які можуть стати додатковим доказом у разі суперечок.

Чи захистить акт у суді

Юристи додають, що акт приймання-передачі може підтвердити факт користування житлом та наявність певного майна. Однак він не забезпечить такого рівня захисту, як повноцінний договір оренди, у разі судових спорів.

Саме тому вони наполягають, що орендар та винаймач мають укладати письмовий договір оренди і доповнювати його актом приймання-передачі.

Лише поєднання цих двох документів дозволить краще захистити інтереси як власника житла, так і орендаря, якщо справа дійде дол суду.

Нагадаємо, що акт приймання-передачі також може довести неправомірність утримання застави власником квартири після розірвання угоди про оренду. В іншому випадку доведеться збирати непрямі докази, зокрема перекази коштів і скриншоти листування, але це може не допомогти повернути депозит.