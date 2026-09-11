Арест счетов – не предел: что может сделать исполнитель из-за неуплаченного штрафа ТЦК

В случае неуплаты штрафа за нарушение правил воинского учета постановление может перейти на стадию принудительного взыскания. Взыскание может быть обращено не только на денежные средства должника, но и на другое принадлежащее ему имущество.

Когда из-за штрафа ТЦК могут изъять имущество

Штраф ТЦК, не уплаченный добровольно в течение 30 дней, подлежит принудительному взысканию. Поэтому его может взыскать исполнительная служба, поскольку уже возникают правовые основания для этого. В то же время следует различать срок добровольной уплаты и момент фактического возбуждения исполнительного производства. Постановление подлежит передаче на принудительное исполнение в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала военный адвокат и руководитель Адвокатского бюро Татьяна Козян.

Как рассказала юрист, в соответствии со статьей 48 Закона Украины "Об исполнительном производстве", сначала исполнительная служба пытается взыскать деньги с должника. Это касается как национальной, так и иностранной валюты, а также других ценностей в банках и других финансовых учреждениях.

Когда их недостаточно, исполнитель обращает взыскание на другое имущество должника, за исключением имущества, на которое в соответствии с законом запрещено обращать взыскание.

Татьяна Козян Руководитель "АБ Татьяны Козян" При этом арест имущества является отдельной исполнительной мерой. Согласно части второй статьи 56 Закона "Об исполнительном производстве", арест на имущество или средства должника налагается исполнителем путем вынесения постановления об аресте имущества (средств) должника или постановления об описи и аресте имущества (средств). Так же применяется арест для обеспечения реального исполнения решения.

То есть, по словам адвоката, после открытия производства исполнитель может, в зависимости от обстоятельств, наложить арест на банковские счета, а при недостаточности средств – принять меры в отношении другого имущества должника. В дальнейшем арестованное имущество, если на него допускается обращение взыскания, может быть изъято и реализовано в установленном законом порядке.

Это невозможно сделать без возбуждения исполнительного производства и совершения соответствующих исполнительных действий уполномоченным исполнителем.

Какое имущество нельзя взыскать в рамках исполнительного производства

Кроме того, закон устанавливает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, а также другие ограничения в отношении обращения взыскания. Не допускается арест и продажа имущества, указанного в Приложении к "Закону об исполнительном производстве", а также отдельных других объектов, прямо определенных законом.

Что касается физических лиц, к имуществу, на которое не может быть обращено взыскание, относится имущество и вещи, необходимые должнику, членам его семьи и лицам, находящимся на его иждивении. В частности, это предметы повседневного бытового и личного пользования – посуда, постельное белье, средства гигиены, одежда, обувь и все детские вещи; необходимые по медицинским показаниям лекарственные средства, очки и другие изделия медицинского назначения,

– пояснила Татьяна Козян.

Мебель также входит в список, но в установленном законом объеме: по одной кровати и стулу на каждого человека, один стол и один шкаф на семью, один холодильник на семью, а также один телевизор и один персональный компьютер на семью и один мобильный телефон на каждого человека. Не может быть обращено взыскание и на запас питьевой воды и продукты питания, необходимые для личного потребления должника и его семьи в течение трех месяцев, или на средства для приобретения таких запасов в пределах, определенных законом.

Отдельная защита предусмотрена для имущества, необходимого для отправления религиозных культов и ритуальных обрядов, а также для профессиональной деятельности, если такое имущество является единственным источником дохода соответствующих лиц, орудий личного кустарного и ремесленного труда и книг.

Не подлежит взысканию также необходимое топливо для приготовления пищи и отопления жилья в течение отопительного сезона. Закон также устанавливает специальные ограничения в отношении сельскохозяйственного имущества: при определенных условиях защищаются отдельные виды скота, кролики, птица и необходимые для их содержания корма, семена для очередного посева, неубранный урожай и сельскохозяйственный инвентарь,

– говорит адвокат.

Татьяна добавляет, что не подлежат изъятию вспомогательные средства реабилитации, необходимые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности, а также автомобиль, которым в соответствии с законодательством человек с инвалидностью был обеспечен бесплатно или на льготных условиях по медицинским показаниям.

Защищены также призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден должник.

Татьяна Козян подытожила, что сам факт наличия неуплаченного штрафа ТЦК не означает, что исполнитель может изъять любое имущество лица.

Полномочия исполнительной службы по взысканию имущества все же ограничены. Закон прямо определяет перечень имущества, обладающего иммунитетом от принудительного взыскания, причем для отдельных категорий установлены конкретные количественные пределы.

Напомним, чтобы арест средств или имущества не стал неожиданностью, наличие производства можно проверить через приложение "Дия" или в Едином реестре должников. Для отмены ареста необходимо урегулировать вопрос с исполнителем и получить решение об отмене.

После модернизации услуги в приложении "Дия" можно легко получить документ онлайн, автоматически заполнить заявление и отслеживать статус исполнения решения.