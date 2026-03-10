Пенсия тоже может попасть под арест: почему исполнитель блокирует спецсчета должников

Исполнитель не имеет права на арест счетов должника, на которые поступают социальные выплаты. Но есть момент, который на самом деле решает судьбу этих счетов в случае исполнительного производства.

Можно ли арестовать специальные счета?

Фактически средства, которые поступают как пенсия или другие социальные выплаты, взимать в рамках исполнительного производства нельзя. Но Верховный Суд постановил, что наложение ареста не означает, что со счета будут списываться средства. Поэтому вполне возможно, что спецсчета могут быть арестованы.

Скорее всего арест на счета для выплат исполнитель накладывает в случае, когда у него отсутствует информация о специальном режиме такого счета.

К судьям обратился гражданин, который жаловался на действия государственного исполнителя. Мол, решение суда по исполнительному производству еще не вступило в законную силу, а на один из счетов со специальным режимом пришел арест.

Апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на действия государственного исполнителя отказано.

Как отмечается в постановлении по делу №204/9551/18, арест счета для выплат возможен, когда банк не имел информации о целевом назначении поступления средств на счет, куда обычно поступают соцвыплаты. Соответственно, исполнитель не знает, какие именно средства подлежат аресту, а какие – нет.

В таком случае арест подлежит снятию исполнителем на основании представленных должником документов с подтверждением, что арестованные средства являются именно пенсионными средствами должника (социальными выплатами),

– определили судьи.

Так действия исполнители не противоправны, если:

банк не сообщил государственному исполнителю, что арест планируется накладывать на счет со специальным режимом использования;

должник не доказал, что средства на арестованном счете являются соцвыплатами или пенсией.

В то же время государственный исполнитель обязан снять арест со специального счета должника, если доказано, что туда поступают исключительно пенсия или другие социальные выплаты.

Важно! Наличие ареста только блокирует распоряжение средствами, однако исполнитель не будет сразу автоматически списывать пенсии или другие социальные выплаты, охраняемых законом.

