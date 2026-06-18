Военным ограничивают доступ к онлайн-казино на время войны: Кабмин принял постановление

В Украине принято постановление об ограничении доступа к онлайн-казино для военнослужащих на время военного положения. Эти изменения являются лишь частью общих реформ, направленных на обеспечение более прозрачной работы рынка азартных игр.

Военным закрывают доступ к виртуальным казино

О том, какие ограничения будут введены для военных на период военного положения, говорится в сообщении Минцифры.

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Кабмин принял постановление об ограничении доступа военнослужащих к онлайн-казино на время военного положения. Решение связано с необходимостью защитить военнослужащих от возможной игровой зависимости. В частности, минимизировать связанные с этим риски для безопасности.

Известно, что в настоящее время началась техническая подготовка к запуску инициативы. Она будет работать посредством автоматической проверки. После технической интеграции при регистрации или входе в казино данные пользователей будут автоматически проверяться по:

Реестром лиц;

Реестром военнослужащих.

Если система обнаружит, что человек, пытающийся зайти на ресурс, является военнослужащим, доступ будет заблокирован.

Это постановление создает основу для дополнительного механизма защиты военнослужащих и является частью нашей системной работы в сфере ответственной игры. Важно, что решение будет работать автоматически, без лишней бюрократии и без раскрытия информации о военном статусе человека,

– пояснила Наталья Деникеева, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

За запуск программы в настоящее время отвечают Минобороны и PlayCity. Они работают над изменениями и наполнением реестров для настройки автоматической идентификации.

В то же время постановление Кабмина об ограничении онлайн-казино для военных является частью общего плана по борьбе с нелегальными казино, механизмами блокировки и контроля рекламы азартных игр.

К слову, украинское законодательство предусматривает регулирование азартных игр и работы казино. Для этого существует отдельный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним также, что ранее в авторской колонке Наталья Деникеева рассказала о результатах реформы на рынке азартных игр. Основные изменения коснулись цифрового контроля, детенизации рынка, рекламной деятельности. В частности, в списке изменений — создание более прозрачной системы.