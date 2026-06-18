Військовим закривають доступ до віртуальних казино

Про те, які обмеження застосують до військових на період воєнного стану, йдеться в повідомленні Мінцифри.

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Кабмін ухвалив постанову про обмеження доступу військових до онлайн-казино на час воєнного стану. Рішення пов'язане з тим, щоб захистити службовців від можливої ігрової залежності. Зокрема мінімізувати пов'язані безпекові ризики.

Відомо, що нині почали технічну підготовку до запуску ініціативи. Вона працюватиме через автоматичну перевірку. Після технічної інтеграції під час реєстрації чи входу до казино дані користувачів автоматично перевірятимуть за:

Реєстром осіб;

Реєстром військовослужбовців.

Якщо система виявить, що людина, яка намагається зайти на ресурс, є військовослужбовцем – доступ буде заблоковано.

Ця постанова створює основу для додаткового механізму захисту для військовослужбовців і є частиною нашої системної роботи у сфері відповідальної гри. Важливо, що рішення працюватиме автоматично, без зайвої бюрократії та без розкриття інформації про військовий статус людини,

– пояснила Наталя Денікеєва, заступниця Міністра цифрової трансформації України.

За запуск програми нині відповідають Міноборони та PlayCity. Вони працюють зі змінами та наповненням реєстрів для налаштування автоматичної ідентифікації.

Водночас постанова Кабміну щодо обмеження онлайн-казино для військових є частиною із загального плану щодо боротьби з нелегальними казино, механізмів блокування, контролю реклами азартних ігор.

До слова, українське законодавство передбачає регулювання азартних ігор та роботи казино. На це є окремий закон "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Нагадаємо також, що раніше в авторській колонці Наталя Денікеєва розповіла про результати реформи на ринку азартних ігор. Основні зміни торкнулися цифрового контролю, детінізації ринку, рекламної діяльності. Зокрема у списку змін створення більш прозорої системи.