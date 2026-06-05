Частину процесів контролювали вручну, частину – через звітність бізнесу вже після здійснення всіх операцій, а окремі сегменти ринку – це я про лотереї – роками працювали у сірій зоні. Думаю, ви здогадалися, що в таких умовах неможливо побудувати ані прозорий ринок, ані ефективний контроль. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

До теми "Це не дискримінація": чому військовим забороняють азартні ігри та як працюватиме новий механізм

Нова модель регулювання

У 2025 році формування політики у цій сфері передали Мінцифри, а функції державного регулювання і контролю – новоствореному агентству PlayCity.

По суті, йшлося не про зміну відповідального органу. Завдання було глибшим – перейти від фрагментарного та переважно реактивного підходу до системної моделі, де держава працює з ринком через цифрові інструменти, дані та зрозумілі правила.

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Цифровий контроль

Одним із ключових етапів цієї трансформації став запуск Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Про цю Систему багато говорили з 2020 року, ще з моменту легалізації гральної сфери. Але саме за останній рік держава перейшла від дискусій до практичної реалізації. У квітні PlayCity запустило ДСОМ у тестову експлуатацію, і сьогодні до Системи вже підключені 12 організаторів азартних ігор.

Чому це настільки важливо? ДСОМ – надскладний ІТ-продукт, який вперше дозволить збудувати повноцінний цифровий нагляд за ринком азартних ігор. Система у режимі 24/7 збиратиме дані про ставки, виплати, повернення коштів та інші операції на ринку.

Це доступ до первинної інформації про те, як реально працює бізнес у режимі реального часу. Такий підхід підвищує прозорість ринку, створює єдину інформаційну основу для державного контролю та дає змогу точніше розуміти обсяги податкових надходжень, які має отримати бюджет від цієї сфери.

Детінізація ринку

Паралельно ми суттєво посилили роботу з протидії нелегальному сегменту. Торік PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів, яка дозволила автоматизувати виявлення порушень та значно пришвидшити реагування. Станом на сьогодні вже заблоковано понад 4 100 незаконних сайтів з азартними іграми.

При цьому важливо розуміти: PlayCity не може заблокувати сайт одним натисканням кнопки. Агентство виявляє нелегальні ресурси та ухвалює рішення щодо їх блокування, а далі до процесу долучаються НКЕК та інтернет-провайдери. Ще донедавна ця процедура була затягнутою.

За рік регулятору вдалося суттєво пришвидшити цей механізм. Сьогодні інформація про нелегальний сайт потрапляє до провайдерів уже протягом доби після його виявлення. Ми продовжуємо вдосконалювати процедури, щоб реагувати ще швидше.

Блокування сайтів – верхівка "айсберга". Нелегальний ринок неможливо подолати лише технічними інструментами. Для цього вибудували системну взаємодію з правоохоронними органами та посилюємо координацію з БЕБ, які займаються виявленням і припиненням незаконної діяльності.

Очищення рекламного поля

Окремий напрям роботи – протидія незаконній рекламі азартних ігор. За цей час на блокування передали понад 700 сторінок та акаунтів у соціальних мережах, які поширювали нелегальний гральний контент.

PlayCity налагодило роботу з найбільшими цифровими платформами – Meta, Google, TikTok, Viber, YouTube та Twitch. Співпраця з ними дозволяє швидше реагувати на незаконну рекламу казино та оперативно прибирати її з інфопростору.

Окремо наголошу, держава вперше почала повноцінно застосовувати санкції за порушення рекламного законодавства. Станом на сьогодні на блогерів та медіа вже накладено майже 80 мільйонів гривень штрафів.

Значна частина рішень PlayCity перебуває або в судах, або на етапі примусового виконання. Тобто процес стягнення коштів ще триває. І це абсолютно нормально. По-перше, сума штрафу просто величезна – понад 5 мільйонів гривень. З іншого боку, порушники користуються своїм законним правом на оскарження.

Водночас саме через такі спори формується судова практика, яка поступово встановлює чіткі правила для ринку. Нещодавно, наприклад, Верховний Суд став на сторону PlayCity і підтвердив, що навіть згадка бренду казино є рекламою і відповідно підпадає під обмеження, встановлені законом.

Передусім, штрафи мають більше регуляторну функцію, а не фіскальну. Це інструмент формування відповідальної поведінки медіа, блогерів та рекламодавців, які часто недооцінюють вимоги законодавства.

Ринок, що працює за правилами

Ми фактично перезапустили і саму систему державного нагляду за ринком. Після тривалого мораторію з 2022 року PlayCity відновило планові перевірки бізнесу. Організатори азартних ігор знову подають 100% необхідної звітності, а для операторів лотерей такі механізми були створені заново.

По суті, за останні 12 років ми стали першими, хто реформував лотерейну галузь – оновили ліцензійні умови, провели конкурс і видали ліцензії трьом переможцям.

Як результат – ринок повернувся у правове поле. Лише за перший рік роботи операторів лотерей до бюджету вже надійшло понад 72 мільйони гривень ліцензійних платежів.

Ми розуміємо, що це лише перший етап. Попри всі досягнення, ринок лотерей досі залишається закритим для нових учасників через застаріле законодавство. Саме тому ми напрацювали зміни, які мають відкрити галузь для інвесторів, зокрема міжнародних компаній, та створити прозорі і конкурентні правила роботи для всіх учасників.

Лудоманія: проблема, яку більше не ігнорують

Але реформа сфери азартних ігор – не лише про податки, ліцензії чи цифровий контроль. Це ще й відповідальність держави за ризики, які створює сама індустрія. Тривалий час в Україні тема ігрової залежності стигматизувалася. Про проблему говорили переважно тоді, коли людина вже втрачала гроші, роботу чи стосунки з близькими.

За останній рік ми почали будувати системну політику попередження лудоманії. Запустили новий Реєстр осіб з обмеженим доступом до гри, встановили фінансові та часові ліміти, затвердили Принципи відповідальної гри та нові вимоги до організаторів щодо моніторингу поведінки гравців.

Відтепер легальний бізнес зобов'язаний проводити ідентифікацію, контролювати тривалість гри та реагувати на ризикову поведінку клієнта.

Окремий напрям – військові. Разом із Міноборони напрацювали механізм обмеження їх участі в азартних іграх. Триває підготовка до технічної реалізації цього рішення.

Паралельно запустили перше комплексне дослідження впливу азартних ігор на суспільство та вперше в Україні розробили десятирічну Стратегію попередження та боротьби з лудоманією.

До реалізації документа залучать понад 40 органів та інституцій. Ключовий акцент Стратегії – раннє виявлення ризиків, просвітницька робота, зокрема у школах, та розвиток системи допомоги людям із залежністю.

Попереду – важливий етап реформи

Ми підготували комплексні зміни до законодавства у сфері азартних ігор та лотерей. Будемо вносити їх на розгляд парламенту і сподіваємося, що нас підтримають – адже частину цих рішень ринок очікував з моменту легалізації. Хочемо прибрати прогалини, які роками дозволяли деяким сегментам працювати в "сірій зоні", та створити більш прозору систему для легального бізнесу.

Паралельно продовжуємо розвиток ДСОМ. На старті – оголошення тендеру та розробка другої черги Системи, яка розширить можливості щодо фіксації результатів ігор, контролю параметрів гральних автоматів та обліку операцій з ігровими замінниками гривні.

Наприкінці скажу, ринок азартних ігор в Україні точно вже не буде таким, яким був ще рік тому. Бо головна зміна – навіть не в кількості перевірок, штрафів чи нових постанов. Головна зміна у тому, що держава вперше почала будувати правила для цієї сфери не "після проблеми", а на кілька кроків наперед.