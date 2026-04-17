Рік тому в Україні разом із реформою сфери азартних ігор зʼявився новий регулятор – державне агентство PlayCity замість КРАІЛ. Окрім запуску системи онлайн-моніторингу одна зі змін у цій сфері – обмеження азартних ігор для військових в Україні.

Ця історія почалася не з урядових кабінетів, а з петиції військовослужбовця Павла Петриченка. Наприкінці березня 2024 року він публічно підняв проблему ігрової залежності серед бійців і закликав державу втрутитися. Петиція швидко набрала необхідні голоси, фактично змусивши владу реагувати. На жаль, у квітні того ж року Петриченко загинув під час бою.

Реакція влади на його петицію була досить швидкою. Питання винесли на рівень РНБО, де напрацювали рішення про необхідність обмежень у сфері онлайн-гемблінгу – зокрема й для військових. У квітні 2024 року це рішення ввели в дію указом президента. Раптом тема, яка ще вчора виглядала як суспільна дискусія, стала частиною державної політики.

Далі парламент закріпив можливість таких обмежень у законі про регулювання азартних ігор, але без конкретики – детальний механізм мав розробити Кабмін. Тобто політичне рішення вже було, але як саме воно працюватиме – залишалося відкритим питанням. Саме на цьому етапі процес перебуває зараз. Мінцифри разом із Міноборони готують технічний порядок, що має перетворити заборону на інструмент, що працює. І тут виникає одразу кілька чутливих моментів: чи не є це дискримінацією військових, наскільки ефективним буде контроль і чи не підштовхне це частину гравців у тіньовий ринок.

Про це 24 Канал поговорив із заступницею міністра цифрової трансформації Наталею Денікеєвою.

Хто й чому вирішив заборонити азартні ігри для військових?

Як саме держава дійшла до нинішньої моделі обмежень – від петиції Петриченка та рішення РНБО до підготовки урядового порядку? Якою в цій конфігурації є позиція Мінцифри, і чому окремо виокремлюють саме військовослужбовців як групу ризику?

Обмеження доступу військових до азартних ігор стало відповіддю на суспільний запит. Важливо, що саме петиція військовослужбовця Петриченка стала тригером для цього процесу – після її підтримки питання було винесене на рівень РНБО, де напрацювали політичне рішення щодо необхідності додаткових обмежень військових до гри. В дію рішення було введено Указом Президента України.

Після цього на рівні закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" було встановлено обмеження участі військових в азартних іграх на період воєнного стану. І власне саме порядок таких обмежень мав встановити Кабмін.

Далі на вимогу законодавства резолюцією Юлії Свириденко доручено Мінцифри розробити разом із Міноборони та іншими залученими органами відповідний порядок обмежень.



Наталя Денікеєва / Фото із соцмереж

Виділення військових серед гравців – це про роботу з групою підвищеного ризику в умовах війни, а не про дискримінацію. Військовослужбовці тривалий час перебувають у стані стресу, виснаження та підвищеного психологічного навантаження – це підвищує вразливість до залежностей, в тому числі залежності від азартних ігор. Тому виокремлення цієї групи є обґрунтованим з погляду державної політики для захисту військових.

Які ризики, статистика і міжнародний досвід?

Чи є в Україні бодай приблизне розуміння масштабу проблеми – скільки військових можуть мати ознаки ігрової залежності, і чи є в держави репрезентативні дані, на які можна спиратися під час ухвалення рішень?

Сьогодні в Україні відсутні системні та репрезентативні дослідження щодо лудоманії, зокрема серед військових. Це окремий напрямок, який потребує розвитку. Зараз Мінцифри спільно з Центром відповідальної гри вже розпочали подібне дослідження.

Чи існують у світі схожі моделі обмежень для військових, і наскільки українська конструкція відрізняється від загальноприйнятих механізмів самовиключення або реєстрів осіб із доступом, який обмежено?

У більшості країн ЄС та інших країн з розвинутими юрисдикціями використовуються механізми самовиключення та реєстри осіб з обмеженим доступом до азартних ігор – це базовий стандарт безпеки гравців і інструмент захисту від залежності.

Прямі обмеження саме для військових менш поширені, але важливо враховувати контекст, що у цих країнах немає активних бойових дій на їх території. Військові не перебувають постійно у стресовому стані як в Україні під час повномасштабного вторгнення.

Яка загроза переходу в тінь?

Як саме працюватиме механізм обмеження на технічному рівні – хто і що перевірятиме, як відбуватиметься обмін даними, і чи не створить це зайвого навантаження ні для організаторів, ні для гравців?

Механізм базується на вже чинній інфраструктурі та мінімізує будь-які додаткові дії для організаторів чи гравців.

Сьогодні ліцензовані організатори вже зобов’язані ідентифікувати кожного гравця та перевіряти наявність людини в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

Після впровадження нового порядку при верифікації гравця система автоматично звірятиме дані також із реєстром військовослужбовців, який готує Міністерство оборони України. Обмін даними відбуватиметься через систему електронної взаємодії "Трембіта".

Якщо система визначає, що особа підпадає під обмеження – організатор отримує лише відповідь про заборону доступу, без деталізації на якій підставі.

Такий механізм технічно розв'язує задачу: доступ до гри не надається, перевірка займає кілька секунд, а персональні дані залишаються захищеними.

Наскільки реальна проблема обходу цих обмежень через нелегальний ринок, і що держава може зробити, аби заборона для військових не штовхала гравців у "чорне" казино?

Такий ризик існує. Саме тому важливо одночасно посилювати боротьба з нелегальними організаторами.

Зі свого боку PlayCity:

ініціює блокування сайтів нелегальних організаторів;

працює над блокуванням незаконної реклами азартних ігор;

застосовує штрафи за порушення рекламного законодавства;

передає матеріали до правоохоронців.

Водночас правоохоронні органи:

встановлюють причетних до організації нелегального гемблінгу;

проводять слідчі дії;

формують доказову базу та передають матеріали до суду.

Ефективність боротьби з нелегальним ринком складається з комплексної роботи правоохоронних органів та державного агентства PlayCity.

Де, на вашу думку, проходить межа між жорстким регулюванням і надмірним тиском на ринок, щоб захистити гравців, але не підштовхнути добросовісні компанії в тінь?

Ключовим завданням реформи є баланс. Надмірні обмеження можуть стимулювати перехід у тіньовий ринок, а їх відсутність – посилювати негативні ризики для гравців.