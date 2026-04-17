Год назад в Украине вместе с реформой сферы азартных игр появился новый регулятор – государственное агентство PlayCity вместо КРАИЛ. Кроме запуска системы онлайн-мониторинга одно из изменений в этой сфере – ограничение азартных игр для военных в Украине.
Эта история началась не из правительственных кабинетов, а с петиции военнослужащего Павла Петриченко. В конце марта 2024 года он публично поднял проблему игровой зависимости среди бойцов и призвал государство вмешаться. Петиция быстро набрала необходимые голоса, фактически заставив власть реагировать. К сожалению, в апреле того же года Петриченко погиб во время боя.
Реакция власти на его петицию была достаточно быстрой. Вопрос вынесли на уровень СНБО, где наработали решение о необходимости ограничений в сфере онлайн-гемблинга – в том числе и для военных. В апреле 2024 года это решение ввели в действие указом президента. Вдруг тема, которая еще вчера выглядела как общественная дискуссия, стала частью государственной политики.
Далее парламент закрепил возможность таких ограничений в законе о регулировании азартных игр, но без конкретики – детальный механизм должен был разработать Кабмин. То есть политическое решение уже было, но как именно оно будет работать – оставалось открытым вопросом. Именно на этом этапе процесс находится сейчас. Минцифры вместе с Минобороны готовят технический порядок, который должен превратить запрет в работающий инструмент. И здесь возникает сразу несколько чувствительных моментов: не является ли это дискриминацией военных, насколько эффективным будет контроль и не подтолкнет ли это часть игроков в теневой рынок.
Об этом 24 Канал поговорил с заместителем министра цифровой трансформации Натальей Деникеевой.
Кто и почему решил запретить азартные игры для военных?
Как государство дошло до нынешней модели ограничений – от петиции Петриченко и решения СНБО до подготовки правительственного порядка? Какой в этой конфигурации является позиция Минцифры, и почему отдельно выделяют именно военнослужащих как группу риска?
Ограничение доступа военных к азартным играм стало ответом на общественный запрос. Важно, что именно петиция военнослужащего Петриченко стала триггером для этого процесса – после ее поддержки вопрос был вынесен на уровень СНБО, где наработали политическое решение о необходимости дополнительных ограничений военных к игре. В действие решение было введено Указом Президента Украины.
После этого на уровне закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" было установлено ограничение участия военных в азартных играх на период военного положения. И собственно именно порядок таких ограничений должен был установить Кабмин.
Далее по требованию законодательства резолюцией Юлии Свириденко поручено Минцифры разработать вместе с Минобороны и другими привлеченными органами соответствующий порядок ограничений.
Выделение военных среди игроков – это о работе с группой повышенного риска в условиях войны, а не о дискриминации. Военнослужащие длительное время находятся в состоянии стресса, истощения и повышенной психологической нагрузки – это повышает уязвимость к зависимостям, в том числе зависимости от азартных игр. Поэтому выделение этой группы является обоснованным с точки зрения государственной политики для защиты военных.
Какие риски, статистика и международный опыт?
Есть ли в Украине хотя бы приблизительное понимание масштаба проблемы – сколько военных могут иметь признаки игровой зависимости, и есть ли у государства репрезентативные данные, на которые можно опираться при принятии решений?
Сегодня в Украине отсутствуют системные и репрезентативные исследования по лудомании, в частности среди военных. Это отдельное направление, которое требует развития. Сейчас Минцифры совместно с Центром ответственной игры уже начали подобное исследование.
Существуют ли в мире похожие модели ограничений для военных, и насколько украинская конструкция отличается от общепринятых механизмов самоисключения или реестров лиц с доступом, который ограничен?
В большинстве стран ЕС и других стран с развитыми юрисдикциями используются механизмы самоисключения и реестры лиц с ограниченным доступом к азартным играм – это базовый стандарт безопасности игроков и инструмент защиты от зависимости.
Прямые ограничения именно для военных менее распространены, но важно учитывать контекст, что в этих странах нет активных боевых действий на их территории. Военные не находятся постоянно в стрессовом состоянии как в Украине во время полномасштабного вторжения.
Какова угроза перехода в тень?
Как именно будет работать механизм ограничения на техническом уровне – кто и что будет проверять, как будет происходить обмен данными, и не создаст ли это лишней нагрузки ни для организаторов, ни для игроков?
Механизм базируется на уже существующей инфраструктуре и минимизирует любые дополнительные действия для организаторов или игроков.
Сегодня лицензированные организаторы уже обязаны идентифицировать каждого игрока и проверять наличие человека в Реестре лиц, которым ограничен доступ к азартным играм.
После внедрения нового порядка при верификации игрока система автоматически будет сверять данные также с реестром военнослужащих, который готовит Министерство обороны Украины. Обмен данными будет происходить через систему электронного взаимодействия "Трембита".
Если система определяет, что лицо подпадает под ограничения – организатор получает только ответ о запрете доступа, без детализации на каком основании.
Такой механизм технически решает задачу: доступ к игре не предоставляется, проверка занимает несколько секунд, а персональные данные остаются защищенными.
Насколько реальна проблема обхода этих ограничений через нелегальный рынок, и что государство может сделать, чтобы запрет для военных не толкал игроков в "черное" казино?
Такой риск существует. Именно поэтому важно одновременно усиливать борьба с нелегальными организаторами.
Со своей стороны PlayCity:
- инициирует блокировку сайтов нелегальных организаторов;
- работает над блокировкой незаконной рекламы азартных игр;
- применяет штрафы за нарушение рекламного законодательства;
- передает материалы в правоохранительные органы.
В то же время правоохранительные органы:
- устанавливают причастных к организации нелегального гемблинга;
- проводят следственные действия;
- формируют доказательную базу и передают материалы в суд.
Эффективность борьбы с нелегальным рынком состоит из комплексной работы правоохранительных органов и государственного агентства PlayCity.
Где, по вашему мнению, проходит грань между жестким регулированием и чрезмерным давлением на рынок, чтобы защитить игроков, но не подтолкнуть добросовестные компании в тень?
Ключевой задачей реформы является баланс. Чрезмерные ограничения могут стимулировать переход в теневой рынок, а их отсутствие – усиливать негативные риски для игроков.