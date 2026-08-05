Как избежать банкротства: права кредиторов и новые возможности погашения долга

К процедурам банкротства обращаются не только представители бизнеса, но и физические лица. Хозяйственные суды рассмотрели 3 363 таких дела в отношении юридических лиц и 2 744 – в отношении физических лиц и физических лиц-предпринимателей. Однако в соответствии со стандартами ЕС в Украине начали активно внедрять также механизм превентивной реструктуризации.

Процедура превентивной реструктуризации выгодна для обеих сторон

Благодаря относительно новой процедуре, позволяющей сохранить компанию, удается легче разрешить конфликт между должником и кредиторами. Для этого используются гражданско-правовые внесудебные средства. Таким образом, предприятие избегает банкротства и сохраняет работоспособность, а кредитор получает от должника компромиссное решение до того, как ситуация станет критической. Как сообщили в Министерстве юстиции, уже 9 предприятий находятся в процедуре превентивной реструктуризации, а для 6 утверждены соответствующие планы.

В ходе процедуры действует гибкий мораторий на принудительное взыскание долгов или исполнение судебных решений, то есть у сторон есть время для переговоров. За это время должник может согласовать отсрочку или рассрочку выплат, договориться о списании части штрафных санкций или даже основного долга, пересмотреть процентные ставки по кредитам или конвертировать долг в долю в уставном капитале.

Как рассказал в комментарии 24 Канала управляющий партнер адвокатского объединения "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Сергей Литвиненко, если кредитор не идет на уступки, законодательство позволяет утвердить план через суд. Но в таком случае важно доказать, что утвержденные условия принесут больше выгод, чем ликвидация предприятия.

Сергей Литвиненко Управляющий партнер АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Главный совет для бизнеса – это своевременность реагирования. Превентивная реструктуризация эффективно работает только тогда, когда у предприятия еще есть временной запас и действующее ядро бизнеса. Если анализ финансовых показателей свидетельствует о высоком риске невыполнения обязательств в течение ближайших месяцев, именно этот момент является идеальным для привлечения профильных юристов, разработки антикризисного плана и начала переговорного процесса с кредиторами.

В таком случае кредиторы, естественно, опасаются потери контроля над возвратом средств. Однако, по словам Литвиненко, современное законодательство рассматривает эту процедуру не как инструмент списания долгов, а как строго регламентированный судом процесс, в котором интересы кредитора защищены.

Должник, выбравший для себя эту процедуру, не может в одиночку навязывать свои условия. План может вступить в силу только тогда, когда его поддержит большинство кредиторов и утвердит хозяйственный суд.

Важно, что ни один кредитор не может получить в результате реструктуризации меньше, чем он получил бы в случае немедленного объявления должника банкротом и распродажи его имущества на аукционе.

Кредитор также может ознакомиться с фактическим положением дел, когда должник полностью раскрывает свое имущественное положение и доходы. Достоверность этих данных проверяется независимым арбитражным управляющим.

Даже мораторий на удовлетворение требований, вводимый на период разработки плана, является срочным и не позволяет должнику свободно распоряжаться залоговым имуществом без согласия обеспеченного кредитора,

– уточнил адвокат.

Эксперт отмечает: если должник нарушит согласованный график выплат или попытается скрыть новые активы, кредиторы имеют законное право инициировать отмену плана реструктуризации через суд. Это немедленно возвращает им право взыскивать долг в полном объеме или переходить к процедуре принудительной ликвидации имущества должника, что делает этот механизм контролируемым и безопасным для кредиторов.

Почему превентивная реструктуризация долгов является хорошим вариантом для должника

Ранее один из разработчиков закона о превентивной реструктуризации Юлиан Хорунжий рассказывал, что реструктурировать можно почти все долги, связанные с бизнесом. Речь идет о банковских кредитах, долгах перед поставщиками и контрагентами, а также об обязательствах, обеспеченных залогом.

Хорунжий подчеркнул, что эта процедура не дает возможности уклониться от долгов. Превентивная реструктуризация предназначена только для жизнеспособных предприятий, у которых есть шанс восстановить платежеспособность.