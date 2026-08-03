Преимущества механизма превентивной реструктуризации

Выполняя евроинтеграционные обязательства и План Ukraine Facility, разработчики обратились к механизму превентивной реструктуризации, предусмотренному Директивой ЕС 2019/1023. Чтобы внедрить его в Украине, эксперты проанализировали механизмы восстановления платежеспособности в различных европейских юрисдикциях, изучили их сильные и слабые стороны, а также обратились к американскому опыту, который в значительной степени стал ориентиром для европейской модели. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал старший партнер ARIO и один из разработчиков закона о превентивной реструктуризации Юлиан Хорунжий.

Как рассказал юрист, обычная процедура банкротства длится долго, обходится дорого и приводит к потере значительной части стоимости бизнеса.

Более того, в Украине банкротство не просто "оздоравливало" предприятия, а становилось путем к их ликвидации и распродаже активов. В результате бизнес прекращает работу, имущество теряет стоимость, а работники – рабочие места. Кредиторы тоже остаются в убытке, поскольку получают лишь часть долга.

Юлиан Хорунжий Старший партнер ARIO и один из разработчиков закона о превентивной реструктуризации Главное отличие превентивной реструктуризации от обычной процедуры банкротства заключается в том, что она позволяет действовать раньше. Банкротство обычно начинается тогда, когда финансовая проблема уже стала критической: предприятие не может выполнять свои обязательства, кредиторы приступают к взысканию, а дело в большинстве случаев движется к продаже активов и ликвидации бизнеса.

А превентивная реструктуризация необходима в случае, когда компания еще активно работает, имеет жизнеспособную бизнес-модель, но понимает, что без изменения условий погашения долгов в ближайшей перспективе может стать неплатежеспособной. Хорунжий добавил, что этот механизм фактически позволяет начать "лечение" компании до того, как ее состояние станет критическим.

Механизм предусматривает возможность для должника получить время на переговоры с кредиторами и при этом не утратить управление компанией. Отдельные кредиторы уже не могут сорвать эти переговоры, немедленно инициировав процедуру банкротства или применив другие инструменты взыскания.

В то же время первоначальный план реструктуризации, предлагаемый должником, – это отправная точка для переговоров, в рамках которых стороны могут изменять сроки и графики платежей, предусматривать отсрочку, рассрочку, частичное списание долга, привлечение нового финансирования, реорганизацию или другие меры, необходимые для восстановления платежеспособности,

– рассказал эксперт.

Превентивная реструктуризация действует в Украине чуть больше полутора лет, но, по словам Юлиана Хорунжего, она уже демонстрирует лучшую динамику, чем процедура оздоровления бизнеса до открытия дела о банкротстве. За столь короткий срок уже открыты десятки процедур и имеются планы, успешно утвержденные судом. В то же время в отношении механизма оздоровления бизнеса суды за 6 лет утвердили менее 10 планов.

Юрист добавил, что преимуществами именно такой модели восстановления платежеспособности являются также сохранение рабочих мест, контрактов, операционной деятельности, налоговых поступлений и самой стоимости бизнеса, которая при ликвидации, как правило, снижается в разы. Для кредиторов этот механизм не менее привлекателен. Превентивная реструктуризация позволяет согласовать модель, при которой кредитор может вернуть больше денег, чем в случае, когда должник объявляет о банкротстве.

Не следует воспринимать процедуру превентивной реструктуризации как способ уклонения от долгов. Процедура рассчитана именно на жизнеспособный бизнес. Если план реструктуризации не имеет разумных перспектив быть одобренным, выполненным или не способен предотвратить неплатежеспособность, процедура может быть прекращена,

– уточнил Юлиан Хорунжий.

Можно ли реструктуризировать все долги с помощью нового механизма

Практически все виды долгов, связанных с деятельностью бизнеса, можно реструктуризировать. Это и банковские кредиты, и задолженность перед поставщиками и другими контрагентами, и обязательства, обеспеченные залогом или ипотекой. В план можно включать не только уже просроченные платежи, но и те, которые возникнут в будущем – в ходе процедуры.

Юлиан Хорунжий рассказал, что его команда сопровождала первую в Украине процедуру превентивной реструктуризации. И одним из первых практических вопросов стало именно определение того, какие будущие требования необходимо включить в план.

На момент обращения в суд с заявлением об открытии процедуры превентивной реструктуризации у должника уже были просроченные ежемесячные платежи по кредитам, однако кредиторы еще не требовали досрочного возврата всей суммы долга. Поэтому, когда мы готовили план реструктуризации, исходили из того, что он должен охватывать уже просроченные платежи и те обязательства, которые непременно возникнут в ходе процедуры,

– пояснил эксперт.

Вместе с тем нет оснований автоматически включать всю сумму кредита только потому, что банк теоретически может в будущем предъявить требование о его досрочном погашении. Закон говорит именно о требованиях, которые возникнут, а не о тех, которые потенциально могут возникнуть.

Но важный момент: должник не обязан реструктуризировать все свои долги. Он сам определяет, каких кредиторов привлекает к процедуре. Например, компания может пересматривать условия банковского кредита и расчетов с поставщиками, но продолжать своевременно платить арендодателю, чтобы не лишиться помещения. Однако в плане следует указывать всех известных ему кредиторов и объяснить, почему одних он привлекает к реструктуризации, а других – нет.

Превентивная реструктуризация – не панацея

Закон не позволяет реструктуризировать по этому механизму, например, задолженность перед работниками, требования о возмещении вреда жизни и здоровью, алименты, единый социальный взнос и другие обязательные платежи на социальное страхование.

Для физических лиц-предпринимателей процедура также не распространяется на личные долги, не связанные с ведением бизнеса.

Таким образом, процедура достаточно гибкая, но определение круга долгов и кредиторов требует тщательного анализа. Ошибка на этом этапе может повлиять как на переговоры, так и на возможность последующего утверждения плана в суде.

Напомним, физическое лицо может инициировать банкротство при наличии существенной задолженности, отсутствии имущества для взыскания и других признаков неплатежеспособности в соответствии с законодательными требованиями.

В случае превентивной реструктуризации решение суда можно получить быстрее – примерно за 12 месяцев, при этом затраты будут меньше, а должник получит временную защиту, так как на время реструктуризации он не подпадает под процедуру банкротства.