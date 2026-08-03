Користь механізму превентивної реструктуризації

Виконуючи євроінтеграційні зобов’язання та План Ukraine Facility, розробники звернулися до механізму превентивної реструктуризації, що передбачений Директивою ЄС 2019/1023. Аби впровадити його в Україні, експерти аналізували, як механізми відновлення платоспроможності в різних європейських юрисдикціях, вивчали їхні сильні та слабкі сторони, а також звернулися до американського досвіду, який значною мірою став орієнтиром для європейської моделі. Про це в коментарі 24 Каналу розповів старший партнер ARIO та один з розробників закону про превентивну реструктуризацію Юліан Хорунжий.

Як розповів правник, звичайна процедура банкрутства проводиться довго, коштує дорого та призводять до втрати значної частини вартості бізнесу.

Ба більше, в Україні банкрутство не просто "оздоровлювало" підприємства, а ставало шляхом до його ліквідації та розпродажу активів. У результаті бізнес припиняє працювати, майно втрачає вартість, працівники – робочі місця. Кредитори теж програють, бо отримують лише частину боргу.

Юліан Хорунжий Старший партнер ARIO та один з розробників закону про превентивну реструктуризацію Головна відмінність превентивної реструктуризації від звичайної процедури банкрутства полягає в тому, що вона дозволяє діяти раніше. Банкрутство зазвичай починається тоді, коли фінансова проблема вже стала критичною: підприємство не може виконувати свої зобов’язання, кредитори розпочинають стягнення, а справа у більшості випадків рухається до продажу активів і ліквідації бізнесу.

А превентивна реструктуризація потрібна у випадку, коли компанія ще активно працює, має життєздатну бізнес-модель, але розуміє, що без зміни умов погашення боргів у найближчій перспективі може стати неплатоспроможною. Хорунжий додав, що цей механізм фактично дозволяє почати "лікування" компанії до того, як стан стане критичним.

Механізм передбачає можливість для боржника отримує час для переговорів із кредиторами та при цьому не втратити керування компанією. Окремі кредитори вже не можуть зірвати ці переговори, негайно ініціювавши процедуру банкрутства чи застосувавши інші інструменти стягнення.

Водночас початковий план реструктуризації, яку пропонує боржник, – це відправна точка для переговорів, у межах яких сторони можуть змінювати строки та графіки платежів, передбачати відстрочення, відтермінування, часткове списання боргу, залучення нового фінансування, реорганізацію або інші заходи, необхідні для відновлення платоспроможності,

– розповів експерт.

Превентивна реструктуризація працює в Україні трохи більше ніж півтора року, але, за словами Юліана Хорунжого, вона вже демонструє кращу динаміку, ніж процедура оздоровлення бізнесу до відкриття справи про банкрутство). За такий короткий час вже відкрито десятки процедур та є успішно затверджені судом плани. Натомість щодо механізму оздоровлення бізнесу суди за 6 років затвердили менше, ніж 10 планів.

Правник додав, що перевагами саме такої моделі відновлення платоспроможності є ще й збереження робочих місць, контрактів, операційної діяльність, податкових надходжень та самої вартості бізнесу, яка під час ліквідації, як правило, знижується в рази. Для кредиторів механізм є не менш привабливим. Превентивна реструктуризація дозволяє погодити модель, за якої кредитор може повернути більше грошей, ніж коли боржник оголошує про банкрутство.

Не слід сприймати процедуру превентивної реструктуризації як спосіб уникнення боргів. Процедура розрахована саме на життєздатний бізнес. Якщо план реструктуризації не має розумної перспективи бути схваленим, виконаним або не здатен запобігти неплатоспроможності, процедура може бути припинена,

– уточнив Юліан Хорунжий.

Чи всі борги можна реструктуризувати за допомогою нового механізму

Практично всі види боргів, пов’язаних із діяльністю бізнесу можна реструктуризувати. Це і банківські кредити, і заборгованість перед постачальниками та іншими контрагентами, і зобов’язання, що забезпечені заставою чи іпотекою. До плану можна включати не лише вже прострочені платежі, а й ті, що виникнуть в майбутньому – під час процедури.

Юліан Хорунжий поділився, що першу в Україні процедуру превентивної реструктуризації його команда супроводжувала. І одним із перших практичних питань стало саме визначення того, які майбутні вимоги необхідно включити до плану.

На момент звернення до суду із заявою про відкриття процедури превентивної реструктуризації у боржника вже були прострочені щомісячні платежі за кредитами, однак кредитори ще не вимагали дострокового повернення всієї суми боргу. Тому, коли ми готували план реструктуризації, виходили з того, що він має охоплювати вже прострочені платежі та ті зобов’язання, які безумовно виникнуть під час процедури,

– пояснив експерт.

Разом з тим, немає підстав автоматично включати всю суму кредиту лише тому, що банк теоретично може в майбутньому ставити вимогу про його дострокове погашення. Закон говорить саме про вимоги, які виникнуть, а не про ті, які потенційно можуть виникнути.

Але важливий момент: боржник не зобов’язаний реструктуризувати всі свої борги. Він сам визначає, яких кредиторів залучає до процедури. Наприклад, компанія може переглядати умови банківського кредиту та розрахунків із постачальниками, але продовжувати вчасно платити орендодавцю, щоб не втратити приміщення. Але у плані варто вказувати всіх відомих йому кредиторів і пояснити, чому одних він залучає до реструктуризації, а інших – ні.

Превентивна реструктуризація – не панацея

Закон не дозволяє реструктуризувати за цим механізмом, до прикладу, заборгованість перед працівниками, вимоги щодо відшкодування шкоди життю та здоров’ю, аліменти, єдиний соціальний внесок та інші обов’язкові платежі на соціальне страхування.

Для фізичних осіб-підприємців процедура також не охоплює особисті борги, не пов’язані з веденням бізнесу.

Отже, процедура є досить гнучкою, але визначення кола боргів і кредиторів потребує ретельного аналізу. Помилка на цьому етапі може вплинути і на переговори, і на можливість подальшого затвердження плану в суді.

Нагадаємо, фізична особа може ініціювати банкрутство за умови суттєвої заборгованості, відсутності майна для стягнення, та інших ознак неплатоспроможності, відповідно до законодавчих вимог.

У випадку превентивної реструктуризації рішення суду можливо отримати швидше – приблизно до 12 місяців, але при цьому мати менші витрати та тимчасовий захист боржника, який на час реструктуризації не підпадає під банкрутство.