Чому банкрутство це етап, а не поразка?

Банкрутство підприємства часто сприймають як фінальний кінець бізнесу, однак насправді це лише офіційна процедура, яка дає змогу врегулювати борги, захистити власника від особистої відповідальності та припинити тиск кредиторів, пише 24 Канал з посиланням на "Кодекс України з процедур банкрутства".

Тому законодавство України передбачає банкрутство як цивілізований інструмент виходу з фінансової кризи, а не як поразку. Водночас для бізнесу процедура банкрутства має низку важливих "позитивних" наслідків.

По-перше, вона зупиняє нарахування штрафів, пені та інших фінансових санкцій, що дозволяє зменшити навантаження на компанію. По-друге, власник та керівник отримують юридичний захист від вимог кредиторів та судових позовів. По-третє, банкрутство створює можливість перезапуску бізнесу або початку нової справи без старих боргових проблем.

Важливо! Порядок процедури банкрутства юридичної особи складається із 6 послідовних етапів, зауважила Державна податкова служба.

Які можуть бути "вигоди" від банкрутства?

Крім того, банкрутство дає низку практичних вигод. Воно дозволяє списати борги та кредитні зобов’язання, зберегти активи компанії та власника, а також припинити тиск з боку колекторів та фінансових установ.

Тобто процедура актуальна для підприємств, які не можуть виконувати свої зобов’язання перед банками, кредиторами чи податковою службою.

Зауважте! Юридичні особи під час процедури банкрутства можуть зазнати ліквідації, а їхнє майно виставляється на аукціон для погашення зобов’язань перед кредиторами.

Які негативні наслідки банкрутства для компанії?