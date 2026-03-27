Советы, чтобы не рисковать: как правильно подготовиться к процедуре объявления банкротства
- Процедура банкротства позволяет избавиться от финансовых обязательств, но может длиться до одного года и требует затрат.
- Для успешного прохождения процедуры важно добросовестно декларировать имущество и выбрать квалифицированного адвоката, чтобы избежать ошибок и ускорить процесс.
За последние годы процедурой неплатежеспособности воспользовались немало людей. Суды часто рассматривают дела о банкротстве, которые люди инициируют, чтобы решить свои финансовые проблемы. Важно, что банкротом себя может объявить как юридическое, так и физическое лицо.
Что советуют юристы, чтобы банкротство помогло восстановить финансовую стабильность?
Секретарь судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда Олег Васьковский сообщил, что неплатежеспособность сейчас украинцы открывают все чаще. Судебная статистика говорит, что хозяйственные суды открыли 977 дел о банкротстве юридических лиц, а в 2024 году их было 932. В то же время о неплатежеспособности заявили тысяча 492 физических лица в 2025 году (в 2024 – тысяча 25 человек). Об этом на XI Форуме по реструктуризации и банкротству сообщил секретарь судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда Олег Васьковский.
Юристы объясняют, что благодаря объявлению неплатежеспособности человек может избавиться от финансовых обязательств. Контроль за этим будет осуществлять суд, арбитражный управляющий и кредитор.
Однако процедура банкротства длится не быстро, часто на это требуется от одного года времени. Расходы тоже следует учитывать, в частности на судебный сбор, вознаграждение арбитражному управляющему, услуги адвоката и тому подобное.
Адвокат объединения Investment Lawyer Group Анна Пихотенко очертила несколько ключевых моментов, о которых стоит помнить при начале процедуры банкротства.
Так эксперт советует выбирать для помощи квалифицированного адвоката или арбитражного управляющего. Тогда у человека будет возможность разработать стратегию, избежать типичных ошибок и, возможно, ускорить процесс.
Кроме того, лицу, которое планирует начать процедуру банкротства необходимо полностью и добросовестно задекларировать свое имущество, доходы и совершенные сделки. Если хоть что-то будет скрыто и судья это заметит, то это может грозить даже отказом в открытии производства.
Важна также адекватная оценка собственной финансовой ситуации и перспективы процедуры. Например, если у человека есть стабильный доход, то целесообразнее будет договориться о реструктуризации долгов, а не начинать процедуру неплатежеспособности. Более реалистичным погашение долгов будет, если имущества у человека мало, а доходы – минимальные.
Отдельно стоит учитывать, что банкротство физических лиц - это не мгновенный и беззаботный способ избавиться от долгов, а взвешенный цивилизованный европейский инструмент, который защищает добросовестных должников и дисциплинирует кредиторов,
– рассказала Анна Пихотенко.
Оформление банкротства в 2026 году тоже является доступной, но требует подготовки и понимания последствий. Ведь при неправильном прохождении процедуры остается риск потерять имущество, репутацию и получить новые ограничения.
Что стоит знать о процедуре неплатежеспособности?
Украинский закон предусматривает несколько последовательных этапов, таких как реструктуризация, распоряжение имуществом, санация, ликвидация. Люди могут выбирать лучший вариант для себя, в зависимости от возможности восстановить платежеспособность должника.
Роль арбитражного управляющего в процессе сверхважная. Это ключевое лицо, назначенное судом, которое фактически руководит процедурой банкротства. В частности, он анализирует состояние должника, управляет имуществом и взаимодействует с кредиторами.