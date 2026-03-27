Советы, чтобы не рисковать: как правильно подготовиться к процедуре объявления банкротства

За последние годы процедурой неплатежеспособности воспользовались немало людей. Суды часто рассматривают дела о банкротстве, которые люди инициируют, чтобы решить свои финансовые проблемы. Важно, что банкротом себя может объявить как юридическое, так и физическое лицо.

Что советуют юристы, чтобы банкротство помогло восстановить финансовую стабильность?

Секретарь судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда Олег Васьковский сообщил, что неплатежеспособность сейчас украинцы открывают все чаще. Судебная статистика говорит, что хозяйственные суды открыли 977 дел о банкротстве юридических лиц, а в 2024 году их было 932. В то же время о неплатежеспособности заявили тысяча 492 физических лица в 2025 году (в 2024 – тысяча 25 человек). Об этом на XI Форуме по реструктуризации и банкротству сообщил секретарь судебной палаты для рассмотрения дел о банкротстве Кассационного хозяйственного суда Олег Васьковский.

Юристы объясняют, что благодаря объявлению неплатежеспособности человек может избавиться от финансовых обязательств. Контроль за этим будет осуществлять суд, арбитражный управляющий и кредитор.

Однако процедура банкротства длится не быстро, часто на это требуется от одного года времени. Расходы тоже следует учитывать, в частности на судебный сбор, вознаграждение арбитражному управляющему, услуги адвоката и тому подобное.

Адвокат объединения Investment Lawyer Group Анна Пихотенко очертила несколько ключевых моментов, о которых стоит помнить при начале процедуры банкротства.

Так эксперт советует выбирать для помощи квалифицированного адвоката или арбитражного управляющего. Тогда у человека будет возможность разработать стратегию, избежать типичных ошибок и, возможно, ускорить процесс.

Кроме того, лицу, которое планирует начать процедуру банкротства необходимо полностью и добросовестно задекларировать свое имущество, доходы и совершенные сделки. Если хоть что-то будет скрыто и судья это заметит, то это может грозить даже отказом в открытии производства.

Важна также адекватная оценка собственной финансовой ситуации и перспективы процедуры. Например, если у человека есть стабильный доход, то целесообразнее будет договориться о реструктуризации долгов, а не начинать процедуру неплатежеспособности. Более реалистичным погашение долгов будет, если имущества у человека мало, а доходы – минимальные.

Отдельно стоит учитывать, что банкротство физических лиц - это не мгновенный и беззаботный способ избавиться от долгов, а взвешенный цивилизованный европейский инструмент, который защищает добросовестных должников и дисциплинирует кредиторов,

– рассказала Анна Пихотенко.

Оформление банкротства в 2026 году тоже является доступной, но требует подготовки и понимания последствий. Ведь при неправильном прохождении процедуры остается риск потерять имущество, репутацию и получить новые ограничения.

Что стоит знать о процедуре неплатежеспособности?